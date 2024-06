Warner nie wierzy w Max? "Harry Potter" nie jest już oryginalnym serialem platformy

"Harry Potter" i prequel "To" serialami HBO

Pierwszymi serialami dotkniętymi przez zmiany będą "" i " Welcome to Derry ", prequel dylogii " To ". Zapewne zmiany nie zaburzą sposobu pokazywania kolejnych odcinków, które w przypadku wcześniejszych hitów HBO odbywały się według modelu premiery w telewizji i po chwili debiutu na platformie streamingowej. Nie będzie miała więc dużego wpływu na możliwości oglądania nowych produkcji. Taki ruch Warnera zapowiada, że oryginalne seriale powstające pod marką Max prawdopodobnie nie będą już tak głośnymi i wysokobudżetowymi produktami.We wrześniu na ekranach ma zadebiutować serial " Pingwin ". Wciąż trwają prace nad " Diuna: Proroctwo ". Oba głośne projekty były dotąd reklamowane jako oryginalne seriale Max. Nie wiadomo jednak, czy tuż przed swoimi premierami podzielą los " Harry’ego Pottera " i " Welcome to Derry ".Ogłoszono, że na ekrany trafi w końcu serial "". Będzie to opowieść o rekrucie Johnie Stewarcie i legendzie Korpusu Zielonej Latarnii Halu Jordanie, którzy wspólnie rozpracowują morderstwo na amerykańskiej ziemi. W trakcie odkrywają, że to ledwie część mrocznej tajemnicy.Prace nad serialem trwają od kilku lat. Najpierw miał być produkcją oryginalną Max, ale teraz powstanie dla HBO. Kiedy James Gunn Peter Safran ogłosili swoje plany budowy nowego kinowego uniwersum DC, przekonywali, że "Lanterns" będzie dla nich niezwykle ważnym elementem całej historii.Potwierdziły się wcześniejsze plotki – Chris Mundy (" Detektyw ", " Ozark ") zostanie showrunnerem "Lanterns", a Damon Lindelof (" Watchmen ") inapiszą scenariusz ośmiodocinkowego serialu. Cała trójka będzie również producentami wykonawczymi.