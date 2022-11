Mehran Karimi Nasseri nie żyje. Był pierwowzorem bohatera Toma Hanksa w filmie "Terminal"

Mehran Karimi Nasseri: przymusowy mieszkaniec paryskiego lotniska



W sobotę w wieku 77 lat odszedł Mehran Karimi Nasseri - Irańczyk, którego losy zainspirowały Stevena Spielberga do stworzenia filmu " Terminal ". Mężczyzna zmarł w miejscu, które przez blisko 18 lat było jego domem - na lotnisku Charlesa de Gaulle'a w Paryżu.Nasseri przyjechał do Europy w poszukiwaniu matki na początku lat 80. Mężczyzna nie posiadał wymaganych dokumentów imigracyjnych, w związku z czym kolejne państwa odmawiały przyznania mu statusu uchodźcy politycznego. W 1988 roku Nasseri został deportowany z Londynu do Paryża, gdzie wylądował w międzynarodowej przestrzeni lotniska de Gaulle'a. Z powodu absurdów biurokracji nieznający języka francuskiego przybysz spędził w Terminalu 1 ponad półtorej dekady. Spał na ławce, kąpał się w publicznej toalecie i zarabiał na życie jako sprzątacz. W wolnych chwilach pisał pamiętniki i uczył się ekonomii. Wśród pracowników lotniska i podróżujących zyskał przydomekW 1999 roku dzięki wsparciu prawnika Christiana Bourgeta pechowiec uzyskał nareszcie status uchodźcy. Lotnisko opuścił jednak dopiero w 2006 roku, gdy z powodu problemów zdrowotnych musiał zostać poddany hospitalizacji. Jak dowiedzieli się dziennikarze, w ostatnich tygodniach Nasseri ponownie zamieszkał na terenie portu de Gaulle'a. W sobotę dostał zawału serca. Pomimo natychmiastowej pomocy służb ratowniczych mężczyzny nie udało się ocalić.W 2003 roku po przeczytaniu artykułu w "New York Times" historią Nasseriego zainteresował się sam Steven Spielberg . Dwukrotny laureat Oscara zapłacił imigrantowi 250 tysięcy dolarów za możliwość nakręcenia filmu inspirowanego jego życiorysem. W 2004 roku na ekrany kin trafił " Terminal " - opowieść o Viktorze Navorskim ( Tom Hanks ), turyście z Europy Wschodniej, który przylatuje do Nowego Jorku w chwili, gdy w jego ojczyźnie ma miejsce zamach stanu. Amerykańskie władze nie uznają paszportu mężczyzny, więc miejscem przymusowego pobytu staje się dla niego hala terminalu.Historia Nasseriego zainspirowała również twórców francuskiego filmu " Tombés du ciel " z Jeanem Rochefortem w roli głównej. Feralny Irańczyk stał się również bohaterem wielu filmów dokumentalnych oraz reportaży.