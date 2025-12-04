Mikołajki na dziecięcych zasadach w Cinema City

Mikołajki tuż-tuż! Cinema City, jak co roku, przygotowuje z tej okazji mnóstwo niespodzianek dla najmłodszych widzów. W mikołajkowy weekend na wielkim ekranie będą wyświetlane takie filmowe hity, jak "Wicked: Na dobre", "Zwierzogród 2", "Bing: święta i inne opowieści", "Mikołaj i ekipa", "Święta z Astrid Lindgren" czy "Mysz-masz na Święta", a także – świąteczne komedie dla całej rodziny: "Uwierz w Mikołaja 2" oraz "Piernikowe serce". W wybranych kinach dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem i Elfinką. Mało tego, w Mikołajki Cinema City rusza z konkursem "Święta na dziecięcych zasadach", w którym wygrać będzie można bilety do kina i zabawki.
Mikołajki to idealna okazja do tego, by wybrać się z dziećmi do kina. W Cinema City w mikołajkowy weekend obejrzeć będzie można takie filmy, jak: "Zwierzogród 2
", "Bing: święta i inne opowieści", "Mikołaj i ekipa
", "Święta z Astrid Lindgren
" czy "Mysz-masz na Święta
". W czasie tych seansów także dorośli, będą mogli choć na chwile wrócić do świata dziecięcej beztroski! To wszystko w ramach Oferty Rodzinnej, dzięki której dorośli, odwiedzający kino ze swoimi pociechami, mogą kupić bilet na filmy familijne w cenie biletu dla dziecka! Cinema City chce w ten sposób zachęcać rodziców i opiekunów do wspólnego przeżywania filmowych emocji wraz ze swoimi pociechami. W najbliższy weekend na widzów czekają również świąteczne komedie familijne: "Uwierz w Mikołaja 2
" oraz "Piernikowe serce
". Tak więc duża dawka emocji, masa dobrych wrażeń, mnóstwo śmiechu i wzruszeń – gwarantowane!
Oprócz różnorodnego repertuaru w wybranych lokalizacjach na najmłodszych czekają dodatkowe atrakcje! 6 i 7 grudnia pomiędzy 10.00 a 15.00 na dzieci czekać będą Mikołaj i Elfinka, z którymi będzie można zrobić sobie zdjęcie Instaxem, oprawione w specjalną świąteczną ramkę! Mikołaja i Elfinkę będzie można spotkać w kinach: Warszawa Arkadia, Warszawa Białołęka, Warszawa Promenada, Lublin Felicity, Łódź Manufaktura, Bydgoszcz, Elbląg, Poznań Kinepolis, Toruń Czerwona Droga, Bytom, Gliwice, Katowice Silesia, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Bielsko-Biała, Kraków Bonarka, Wałbrzych, Wrocław Wroclavia, Wrocław Korona.
Lista kin oraz szczegóły na stronie: www.cinema-city.pl/static/pl/pl/blog/mikolajki-na-dzieciecych-zasadach
Aby umilić sobie seans, warto zajrzeć do kinowego baru. Dla widzów korzystających z biletów rodzinnych dostępna jest specjalna oferta przygotowana z myślą o najmłodszych widzach i ich opiekunach tj. popcorn z napojem i zabawką do wyboru (lalki Chelsea, dinozaury lub samochodzikl Hot Wheels). Dodatkowo dla fanów Judy Hopps i Nicka Bajera ze Zwierzogrodu dostępny będzie limitowany merch!
To jednak nie koniec niespodzianek! W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem Cinema City ogłasza wyjątkowy konkurs "Święta na dziecięcych zasadach"
. Aby wziąć w nim udział, należy pomiędzy 6 a 21 grudnia
odwiedzić wybrane kino Cinema City, wypełnić świąteczną deklarację, zaczynającą się od słów: Te święta spędzę na dziecięcych zasadach. Oto mój plan:… i wrzucić ją do specjalnego pudełka konkursowego. Spośród wszystkich zgłoszeń w każdym kinie wyłonione zostaną najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi. Do wygrania: bilety rodzinne na seanse 2D do Cinema City, zestawy przekąsek w kinowym barze Cinema City, a także zabawki od partnera konkursu – marki Mattel: zestawy Hot Wheels, lalki Barbie oraz karty UNO. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pomiędzy 22 a 31 grudnia. Z kolei nagrody odebrać będzie można przez cały styczeń.
Więcej szczegółów na stronie: www.cinema-city.pl/static/pl/pl/oferty/oferta-rodzinna
Do zobaczenia w mikołajkowy weekend w Cinema City!
Partnerem Mikołajek w Cinema City jest marka Mattel.
Informacja sponsorowana