Bodo Kox kręci adaptację książki "Horyzont". Wiemy, kto zagra główną rolę

W mediach społecznościowych pojawiła się oficjalna informacja, że ruszyły zdjęcia do ekranizacji książki "Horyzont". Za kamerą stoi Bodo Kox ("Dziewczyna z szafy"), a produkcją zajmuje się Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W roli Mańka zobaczymy Piotra Witkowskiego, który właśnie rozpoczął pracę na planie – informację potwierdził sam Jakub Małecki, autor powieści. 

Ekranizacja książki "Horyzont" w drodze. Padł pierwszy klaps



Na potwierdzenie informacji Jakub Małecki opublikował pierwsze zdjęcie z planu:



"Horyzont" Małeckiego to powieść zbudowana z dwóch perspektyw, które stopniowo ujawniają, jak różne doświadczenia – wojna i dorastanie w cieniu rodzinnych sekretów – mogą prowadzić do podobnego poczucia utknięcia. Autor wykorzystuje codzienność bohaterów, ich rutyny i brutalnie proste gesty, żeby pokazać, jak powoli rodzi się między nimi przestrzeń na bliskość, choć żadne z nich nie jest do niej gotowe.

W oficjalnym opisie książki czytamy:

Maniek i Zuza mieszkają po sąsiedzku na warszawskim Mokotowie. On, były saper, próbuje spisać wspomnienia z misji w Afganistanie, mając nadzieję wreszcie stamtąd wrócić. Ona, dziecko pokolenia Y, uczy się żyć na własny rachunek i mimowolnie zatraca się w rodzinnej tajemnicy. Choć z pozoru nic ich nie łączy, ciążą ku sobie, niezdolni i niechętni do pielęgnowania więzi z otoczeniem.

Piotr Witkowski zagra głównego bohatera. 

Piotr Witkowski – ostatnie role



A gdzie ostatnio widzieliśmy Piotra Witkowskiego? Aktor, któremu największych rozgłos przyniosła główna rola w serialu "Idź przodem, bracie", wystąpił ostatnio m.in. w drugiej części "Furiozy", "Vinci 2" i "Fachowcu" z Jasonem Stathamem. Widzowie mogą też pamiętać z ról w takich filmach, jak "Proceder", gdzie wcielił się w rapera Chadę czy m.in. z 1. sezonu serialu "Klangor" oraz filmu akcji "Plan lekcji". 

Piotr Witkowski w serialu "Idź przodem, bracie" – zobacz zwiastun



