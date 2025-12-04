Bodo Kox kręci adaptację książki "Horyzont". Wiemy, kto zagra główną rolę

W mediach społecznościowych pojawiła się oficjalna informacja, że ruszyły zdjęcia do ekranizacji książki "Horyzont". Za kamerą stoi Bodo Kox ("Dziewczyna z szafy"), a produkcją zajmuje się Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. W roli Mańka zobaczymy Piotra Witkowskiego, który właśnie rozpoczął pracę na planie – informację potwierdził sam Jakub Małecki, autor powieści.
Ekranizacja książki "Horyzont" w drodze. Padł pierwszy klaps
Na potwierdzenie informacji Jakub Małecki opublikował pierwsze zdjęcie z planu:
"Horyzont" Małeckiego to powieść zbudowana z dwóch perspektyw, które stopniowo ujawniają, jak różne doświadczenia – wojna i dorastanie w cieniu rodzinnych sekretów – mogą prowadzić do podobnego poczucia utknięcia. Autor wykorzystuje codzienność bohaterów, ich rutyny i brutalnie proste gesty, żeby pokazać, jak powoli rodzi się między nimi przestrzeń na bliskość, choć żadne z nich nie jest do niej gotowe.
W oficjalnym opisie książki czytamy: Maniek i Zuza mieszkają po sąsiedzku na warszawskim Mokotowie. On, były saper, próbuje spisać wspomnienia z misji w Afganistanie, mając nadzieję wreszcie stamtąd wrócić. Ona, dziecko pokolenia Y, uczy się żyć na własny rachunek i mimowolnie zatraca się w rodzinnej tajemnicy. Choć z pozoru nic ich nie łączy, ciążą ku sobie, niezdolni i niechętni do pielęgnowania więzi z otoczeniem.
Piotr Witkowski
zagra głównego bohatera.
Piotr Witkowski – ostatnie role
A gdzie ostatnio widzieliśmy Piotra Witkowskiego
? Aktor, któremu największych rozgłos przyniosła główna rola w serialu "Idź przodem, bracie
", wystąpił ostatnio m.in. w drugiej części "Furiozy
", "Vinci 2
" i "Fachowcu
" z Jasonem Stathamem
. Widzowie mogą też pamiętać z ról w takich filmach, jak "Proceder
", gdzie wcielił się w rapera Chadę czy m.in. z 1. sezonu serialu "Klangor
" oraz filmu akcji "Plan lekcji
".
Piotr Witkowski w serialu "Idź przodem, bracie" – zobacz zwiastun