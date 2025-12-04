"Euforia" wraca z 3. sezonem. HBO potwierdziło datę premiery

HBO ogłosiło, że trzeci sezon "Euforii" – którego tak bardzo nie możemy się doczekać – trafi na platformę w kwietniu 2026 roku. Nie podano jeszcze dokładnej daty, tylko rok i miesiąc, ale jedno jest pewne – przerwa była długa. Ostatni odcinek sezonu 2. obejrzeliśmy w lutym 2022 roku.
"Euforia" – sezon 3. Nowe osiem odcinków w drodze
W nowych ośmiu odcinkach ponownie zobaczymy Zendayę
jako Rue Bennett. Swoje role powtórzą też Sydney Sweeney
, Jacob Elordi
, Hunter Schafer
, Eric Dane
, Alexa Demie
, Maude Apatow
i Colman Domingo
(gościnnie). Większe role dostały tu Martha Kelly
i Chloe Cherry
, a nowymi nazwiskami w głównej obsadzie są Adewale Akinnuoye-Agbaje
i Toby Wallace
.
W jednym z epizodów ma pojawić się Sharon Stone
.
W 3. sezonie nie będzie natomiast Barbie Ferreiry
(Kat), która odeszła z powodu różnic artystycznych. Nie powróci też Storm Reid
grająca młodszą siostrę Rue oraz nieodżałowany Angus Cloud
(Fezco), którego pożegnaliśmy dwa lata temu.
Trzeci sezon znów powstaje pod okiem twórcy serii, Sama Levinsona
, który odpowiada za scenariusz, reżyserię i produkcję. Nad projektem czuwa również studio A24.
SERIAL KILLERS: "Euforia", sezon 2.
Przypominamy nasze wrażenia po obejrzeniu 2. sezonu "Euforii". Recenzują Kuba Popielecki i Julia Taczanowska.