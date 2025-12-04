Więcej "Chada Powersa" i Glena Powella. Powstanie 2. sezon

Hulu podjęło decyzję o realizacji drugiego sezonu komedii "Chad Powers". W roli głównej – sportowca marzącego o wznowieniu kariery futbolisty – ponownie wystąpi Glen Powell.
"Chad Powers
" to sportowa komedia produkcji Hulu inspirowana słynnym odcinkiem programu "Eli’s Places", w którym Eli Manning – była gwiazda futbolu – przebrał się dla niepoznaki, by incognito wziąć udział w otwartych testach do drużyny Pennsylvania State University, jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych uczelni publicznych w USA.
"Chad Powers"
Serial opowiada o Russie Hollidayu, byłej gwieździe futbolu, który po upadku kariery próbuje wrócić do gry, podszywając się pod fikcyjnego Chada Powersa dzięki charakteryzacji i wymyślonemu akcentowi. Trafia do drużyny South Georgia Catfish, gdzie musi balansować między talentem, tajemnicą a rosnącymi komplikacjami towarzyskimi. Fabuła pierwszego sezonu kończy się cliffhangerem: jedna z postaci odkrywa, kim naprawdę jest Russ, ale postanawia go nie demaskować, otwierając drogę do dalszych perypetii w sezonie drugim.
W obsadzie ponownie zobaczymy Perry Mattfeld
(Ricky), Quentina Plaira
(Coach Byrd), Wynn Everett
(Tricia Yeager), Frankiego A. Rodrigueza
(Danny’ego) i Steve’a Zahna
(Coacha Jake’a Hudsona).