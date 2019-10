Moc Posępnego Czerepu nie wystarczy, by He-Man trafił do kin?

Po klapie finansowej widowiskaszefowie studia szukają sposobów na zminimalizowanie strat w przyszłości. Jednym z nich jest odsprzedawanie projektów innym wytwórniom (tak stało się z ekranizacją komiksu). Innym jest pójście w ślady Paramountu, czyli rezygnacja z pokazywania filmów w kinach i odsprzedanie praw do dystrybucji platformom streamingowym, na przykład Netfliksowi. Tak może stać się z planowanym od lat widowiskiem fantasyJak podaje portal The Hollywood Reporter, szef Sony Tom Rothman rozważa rezygnację z kinowej dystrybucji kinowej wersji przygód He-Mana i jego walki ze Szkieletorem. Podobno wstępne rozmowy z Netfliksem już miały miejsce, ale żadna decyzja na razie nie została podjęta.Jeżeli Sony zrezygnuje z planów kinowej dystrybucji, Netflix wydaje się naturalnym domem dla widowiska Kevin Smith dla platformy przygotowuje serial anime o He-Manie. Netflix ma już w ofercie spin-off,. Zaś księcia Adama ma zagrać Noah Centineo , gwiazda netfliksowych produkcjiPóki coma trafić do kin w marcu 2021 roku.