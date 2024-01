Mordercza Myszka Miki nadchodzi! Zobaczcie zwiastun

Nadchodzi "Mickey’s Mouse Trap". Co wiemy o filmie?

Zwiastun filmu "Mickey’s Mouse Trap"

Pierwszym projektem, który skorzystał z dostępnej Myszki Miki będzie slasher. Co nie powinno dziwić. W podobny sposób wykorzystany został Kubuś Puchatek , kiedy trafił do domeny publicznej ().Projekt nosi tytułi najwyraźniej został już nakręcony. Nie ma jednak jeszcze dystrybutora. Twórcy chcą, by publiczność mogła go zobaczyć w marcu.Bohaterkąjest Alex. Właśnie obchodzi 21 urodziny. Zamiast jednak świętować, musi pracować na późnej zmianie w parku rozrywki. Jej przyjaciele postanawiają zrobić jej niespodziankę. Niestety im wszystkim zrobi niemiłą niespodziankę tajemniczy seryjny zabójca wyglądający jak Myszka Miki.Reżyserem filmu jest Jamie Bailey . W obsadzie znaleźli się: Sophie McIntosh, Callum Sywyk, Allegra Nocita, Ben Harris, Damir Kovic, Mackenzie Mills, Nick Biskupek i Simon Phillips.