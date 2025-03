Posuń się, Miki, królik Oswald wraca. Jon Favreau szykuje serial

Jon Favreau szykuje serial o króliku Oswaldzie

Getty Images © Carlos Alvarez



Jon Favreau za kamerą "The Mandalorian & Grogu"

"The Mandalorian" – zwiastun sezonu trzeciego

Był gwiazdą szeregu filmów animowanych wyprodukowanych przez Walt Disney Animation Studios. Kiedy w 1928 roku Oswald został przejęty w pełni przez studio Universal, Walt Disney stworzył nową postać, uderzająco podobną do Oswalda: Myszkę Miki . W 2006 roku The Walt Disney Company przejęła prawa do marki Oswalda. Od stycznia 2023 roku pierwsze krótkometrażówki z Oswaldem znajdują się w domenie publicznej.Poświęcony królikowi Oswaldowi projekt ma być połączeniem serialu aktorskiego i animacji, przerzucając pomost między karierą Favreau jako reżysera filmów aktorskich i fotorealistyczne animowanego " Króla Lwa " (2019). Favreau będzie scenarzystą i producentem serialu.Na razie nie znamy więcej szczegółów projektu.W przyszłym roku do kin wejdzie wyreżyserowany przez Favreau film " The Mandalorian & Grogu " kontynuujący wątki z serialu Disney+ " The Mandalorian ", którego akcja rozgrywa się kilka lat po " Powrocie Jedi " w miejscu znanym jako Zewnętrzne Rubieże. Mieszkańców niespecjalnie obchodzi, że Imperium upadło, a na jego gruzach powstała Nowa Republika. Organizacja Najwyższy Porządek jeszcze się nie narodziła. Fabuła skupia się na perypetiach samotnego rewolwerowca (Pedro Pascal), jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Bohater przemierza kosmos w towarzystwie obdarzonego Mocą małego kosmity Grogu.