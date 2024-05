Kubuś Puchatek i Myszka Miki bohaterami horroru

Myszka Miki kontra Kubuś Puchatek. Co wiemy o filmie?

Kubuś wciąż morduje w Stumilowym Lesie. Zobacz zwiastun "Puchatek: Krew i miód 2"

Bohaterami filmu mają być zbiegli więźniowie, którzy uciekają przed wymiarem sprawiedliwości. Trafiają do przeklętego lasu i zostają porwani przez siły ciemności. Sto lat później, gdy w te same okolice zapuszcza się grupa nastolatków,. Rozpoczyna się walka o życie, w trakcie której młodzi ludzie będą próbowali przetrwać i wydostać się z lasu. Potwory nie pozostają po jednej stronie, a podczas krwawego i przerażającego spektaklu również zwracają się przeciw sobie.Za kamerą stanie Glenn Douglas Packard (" Widły "), nominowany do Emmy choreograf, który także napisze scenariusz filmu. Jak stwierdził:Takie ekranowe spotkanie bohaterów jest możliwe po tym, jak w 2023 roku obie postaci trafiły do domeny publicznej. Innym horrorem, którego bohaterem stał się Miki, jest niskobudżetowy " Mickey’s Mouse Trap ". Przygotowanie swojego filmu zapowiedział też Steven LaMorte , który ma już na swoim koncie horrorową wersję opowieści o Grinchu, " The Mean One " (2022).Na ekranach polskich kin niedługo pojawi się kolejny horror ze słynnym bohaterem w roli głównej. To kontynuacja niskobudżetowego " Puchatek: Krew i miód ", który okazał się wielkim sukcesem, zarabiając ponad 5 milionów dolarów. Nowymi ofiarami ofiarami krwiożerczego misia o bardzo małym rozumku będzie grupa młodych dziewczyn, które trafiły do Stumilowego Lasu w trakcie podróży kamperem. Premierę zaplanowano na 31 maja. Zobaczcie zwiastun produkcji: