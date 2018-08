NAGRODY FILMWEBU 2018: Najlepszy serial

3 2 1



Jak co roku staraliśmy się, aby każdy znalazł wśród nominowanych swoich faworytów. Dlatego w Nagrodach Filmwebu sztuka wysoka idzie pod rękę ze sztuką popularną, a świat kina sąsiaduje ze światem telewizji i gier. Poważne kategorie takie jak "Najlepszy film" i "Najlepszy serial" sąsiadują z nominacjami o znacznie lżejszym charakterze. W kategorii "Że co?!" nominowaliśmy tytuły, które z różnych powodów sprawiły, że po seansie musieliśmy szukać szczęk pod fotelem. Z kolei "Najlepszy najgorszy film" to taki, w którym zło łatwo jest pomylić z dobrem. Możecie również głosować m.in. na najlepszy czarny charakter i najbardziej widowiskową rozróbę. Czekamy na Wasze głosy TUTAJ Przypominamy, że w tegorocznej edycji Nagród Filmwebu braliśmy pod uwagę wyłącznie filmy kinowe, seriale oraz gry, które miały polską premierę pomiędzy 1 lipca 2017 a 30 czerwca 2018 roku. W przypadku zwiastunów decydowała data ich publikacji (od 1.07.2017 do 30.06.2018).Poniżej znajdziecie wideo, w którym Łukasz Muszyński i Michał Walkiewicz zapraszają Was do udziału w plebiscycie.Czekamy na Wasze głosy i komentarze. Link do głosowania znajdziecie TUTAJ . Laureatów jak co roku poznamy imprezie Filmweb Offline.Do dzieła i niech wygrają najlepsi!