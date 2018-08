FILMWEB OFFLINE 2018: Ruszyły zapisy, "Climax" pierwszym filmem!

3 2 1



3 2 1



Rezerwujcie pociągi, urlopy i dobre samopoczucie! W dniachw Warszawie odbędzie się, czyli spotkanie w realu użytkowników naszego portalu. Aby wziąć udział w imprezie, należy zarejestrować sięJak co roku gwarantujemy Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 28 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 29 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Miło nam poinformować, iż jednym z zaprezentowanych przez nas filmów będzie nowa produkcja kontrowersyjnego reżysera Gaspara Noe ) -. Film wygrał prestiżową canneńską sekcję Director's Fortnight i był hitem tegorocznego festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Oto co pisała o nim na łamach Filmwebu Adriana Prodeus:Całą recenzję znajdziecieTradycyjnie w trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci Nagród Filmwebu . Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ Podczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego. Na Wasze prace czekamy do. Więcej na ten temat dowiecie się TUTAJ