Nowy film Larsa von Triera przedpremierowo na FILMWEB OFFLINE

W dniachodbędzie sięczyli spotkanie w realu użytkowników naszego portalu. Aby wziąć udział w imprezie, należy zarejestrować się TUTAJ . Dziś ujawniamy drugi film, który pokażemy przedpremierowo w trakcie zlotu. Będzie to szokujące dzieło Larsa von Triera Dla jednych arcydzieło współczesnego kina, dla innych jeden z najbardziej przerażających filmów ostatnich lat. Podszyty czarnym humorem, długo oczekiwany obraz Larsa von Triera , twórcy. Duńczyk nakręcił wiele filmów o dobrych kobietach, tym razem postanowił jednak opowiedzieć o złym mężczyźnie. To prowokacyjne, śmiałe, pełne wizualnych pomysłów kino poszukujące odpowiedzi na pytanie o naturę dobra i zła. Trier pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego mordercy, który wraz z każdą zbrodnią doskonali swój krwawy warsztat. Jack to typ poszukującego myśliciela, z pasji inżynier-architekt, ale gdy obserwujemy, jak inscenizuje miejsce zbrodni, ustawia zwłoki, by je uwiecznić aparatem, nie ma wątpliwości, że ma w sobie też coś z artysty. Przypomina wręcz reżysera na filmowym planie. Portretując okrutnego, acz piekielnie inteligentnego zabójcę, Lars von Trier sięga po motywy z twórczości Goethego, malarstwo Francisa Bacona i Eugènea Delacroix, poezję Williama Blakea, muzykę wybitnego pianisty Glenna Goulda, a nawet po swoje własne dzieła. Zaprasza widza do udziału w widowisku, które wymaga nie tylko mocnych nerwów, ale i otwartej głowy. Takie podejście zostaje jednak z nawiązką wynagrodzone.Jak co roku Filmweb Offline gwarantuje Wam wyśmienite filmy oraz niepowtarzalną okazję, by poznać ludzi, z którymi łączy Was miłość do kina. Wszystkie tegoroczne seanse będą miały miejsce w warszawskiej Kinotece. Będziecie mieli wyjątkową okazję, by obejrzeć przedpremierowo wybrane specjalnie dla Was filmy. Pierwszy seans odbędzie się w piątek wieczorem, 28 września, dwa kolejne - w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Po filmach, również w sobotę 29 września, tradycyjnie zapraszamy na zimne piwo i zabawę do białego rana.Przypomnijmy, że pierwszym ogłoszonym przez nas filmem tegorocznegobyłTradycyjnie w trakcie naszej imprezy zostaną ogłoszeni laureaci Nagród Filmwebu . Aby zagłosować na swoich faworytów, wystarczy kliknąć TUTAJ Podczas Filmweb Offline poznamy również laureatów tegorocznego konkursu krytycznofilmowego. Na Wasze prace czekamy do. Więcej na ten temat dowiecie się TUTAJ