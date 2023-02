NMF: Minimaraton Magic Mike oraz Antywalentynki Maraton Horrorów 10 lutego 2023 w Multikinie

Nadchodzi najgorętszy minimaraton tej zimy! Już 10 lutego na ekrany Multikina w wielkim stylu powróci MAGIC MIKE - najbardziej znany filmowy striptizer! To będzie niezwykła noc: rytm tanecznych przebojów, salwy śmiechu i najnowsza odsłona przygód tytułowego bohatera (w rolę którego wciela się Channing Tatum ). W trakcie Minimaratonu MAGIC MIKE zaprezentujemy premierowo najnowszą część serii - " MAGIC MIKE: OSTATNI TANIEC ". Przypomnimy także poprzednią część serii - " MAGIC MIKE XXL " z 2015 roku, która podbiła serca (nie tylko żeńskiej części) widowni. Minimaraton MAGIC MIKE w Multikinie to najlepszy plan na piątkowy wieczór!odbędzie się(piątek) w Multikinach.Rozpoczęcie o 21:00Jak wykazali psycholodzy Donald Dutton i Arthur Aron, horror to najlepszy gatunek filmowy do obejrzenia na randce. Dziwne? Cóż, kino grozy najsilniej wyzwala adrenalinę, a ludzki mózg kojarzy mocne (i satysfakcjonujące!) przeżycia z osobą, w której towarzystwie ich doznaje. Twój ukochany lub ukochana szybsze bicie serca połączy więc z Twoją osobą… Dodatkowo, według tych samych badaczy, podczas oglądania horrorów pary przytulają się częściej niż na seansach innych filmów, częściej też opuszczają kino trzymając się za ręce: nie od dziś wiadomo, że dotyk bliskiej osoby jest skutecznym lekarstwem na strach.Posłuchaj więc ekspertów i przyjdź z drugą połówką na potężną – bo aż poczwórną – porcję premierowych horrorów! " ABYZOU ", " ENYS MEN ", " NAJBARDZIEJ SAMOTNY CHŁOPAK NA ŚWIECIE " i " SKINAMARINK " obejrzysz tylko na Antywalentynkowym Maratonie Horrorów w Multikinie.Hejtujesz Święto Zakochanych po całości? Na Nocny Maraton Horrorów zapraszamy wszystkich, nie tylko pary. Zabierz znajomych i przekonajcie się, że serce może i jest symbolem miłości, ale przede wszystkim bardzo efektownie tryska krwią, kiedy wgryza się w nie potwór… a kiedy w końcu przestaje bić, jego właściciel sam może zamienić się w jakąś przerażającą istotę straszącą zza grobu…odbędzie się(piątek) jednocześnie we wszystkich Multikinach (z wyjątkiem Multikina Stary Browar, Sopot, Świnoujście, Reduta, Młociny Świnoujście, Zgorzelec, Świdnica, Tychy City )Rozpoczęcie o 22:00Opisy filmów:Abyzou to kobiecy demon, którego imię znano już w starożytnej Mezopotamii i który występuje także w tradycjach żydowskich. To od jego imienia pochodzi angielskie słowo "abyss" (otchłań). Wedle podań, Abyzou prześladowała kobiety w ciąży i wywoływała poronienia, ponieważ sama była bezpłodna. To właśnie tę starożytną, potężną istotę rozzłościł główny bohater filmu, Art. Złość demona skoncentruje się na jego ciężarnej żonie…Kornwalia, lata 70. XX wieku. Na smaganej zimnym wiatrem wysepce żyje samotna kobieta. Każdego dnia robi obchód swoich włości, ogląda okoliczne rośliny i zapisuje w notatniku jedno, ciągle to samo zdanie… Czy to film psychologiczny o popadaniu w szaleństwo? A może folk horror, w którym zło czai się w otaczającej przyrodzie? Jedno jest pewne: niepokojący klimat filmu Marka Jenkina zostanie z Wami na długo po seansie " Enys Men ".Ta groteskowa czarna komedia będzie świetnym przerywnikiem pomiędzy mocno przerażającymi horrorami w secie naszego maratonu. Oliver, tytułowy "najbardziej samotny chłopak na świecie", nie ma rodziny ani żadnych przyjaciół. Pewnego dnia postanawia więc… wykopać kilka trupów z pobliskiego cmentarza i przenieść je do swojego domu, by te dotrzymywały mu towarzystwa. W Halloween zwłoki ożyją. Kto nie lubi filmów o zombie? Zwłaszcza takich jak " Najbardziej samotny chłopak na świecie ", w których specyficzny humor idzie w parze z opowieścią o dojrzewaniu i miłości, idealną na nieszablonowe Walentynki.Dwójka małych dzieci budzi się w środku nocy i zauważa, że ich taty nie ma w domu. To jednak najmniejszy problem. W domu zniknęły również… wszystkie drzwi i okna. Taki jest punkt wyjściowy horroru, o którym już dzisiaj mówi się, że to początek fenomenu na miarę " Blair Witch Project " lub " Paranormal Activity ". Kanadyjski film łączy z tymi tytułami niezwykły realizm zdjęć i konwencja. Nawet najtwardsi widzowie, którzy mieli już okazję obejrzeć " Skinamarink ", przyznają, że to nowa jakość w kinie grozy i obraz, który przeraża do szpiku kości.