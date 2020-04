Na nowy film M. Night Shyamalana poczekamy dłużej

Getty Images © Gary Gershoff



Mamy złą wiadomość dla fanów M. Night Shyamalana . Na jego nowy film przyjdzie Wam dłużej poczekać. Universal Pictures właśnie ogłosiło kolejne zmiany w kalendarzu premier. Przyczyna jest oczywista - pandemia COVID-19.Niezatytułowany obraz Shyamalana miał trafić do amerykańskich kin 26 lutego 2021 roku. Universal postanowiło jednak, że tego dnia pojawi się- thriller akcji z Bobem Odenkirkiem , który pierwotnie miał premierę ustaloną na sierpień tego roku. Nowej daty filmu Shyamalana na razie nie podano.Jak to zwykle bywa z dziełami Shyamalana na tym etapie nic na jego temat nie wiemy. We wrześniu dowiedzieliśmy się tylko, że jest to jeden z dwóch filmów, które reżyser przygotuje dla Universala. Drugi ma trafić do kin w lutym 2023 roku.