"Pułapka": Czy M. Night Shyamalan znowu nas wkręcił? Recenzujemy film z Joshem Hartnettem

It’s a trap! (recenzja filmu "Pułapka", reż. M. Night Shayamalan)

"Pułapka" – zwiastun

O czym opowiada "Pułapka"?

Słyszeliście o chińskich short-dramach? Jeszcze do wczoraj sama nie miałam pojęcia o tym fenomenie, ale mój towarzysz niedoli (seansu " Pułapki ") właśnie do tego porównał ostatni film M. Nighta Shyamalana . Postanowiłam więc zajrzeć do tej króliczej nory i po zaledwie kilku odcinkach "The Double Life of My Billionaire Husband" (amerykańskiej wariacji na temat mini-dram) widzę tam więcej podobieństw do " Pułapki " niż bym tak przecież doświadczonemu reżyserowi życzyła.Bo udostępniane w aplikacjach takich jak Reelshort mini-seriale to przede wszystkim proste, napakowane kliszami i emocjonalną tandetą fabuły. Akcja rozwija się szybko, aktorzy deklamują drętwe frazesy, a scenarzyści bez cienia żenady sypią kolejnymi banałami jak z rękawa. Ten przedziwny mariaż opery mydlanej i TikToka znalazł jednak na amerykańskim rynku rzeszę wiernych fanów. Co ma z tym wspólnego Shyamalan Pułapka " cierpi niestety na te same przypadłości co produkcje z Reelshorta. Zwiastun obiecuje subwersywną zabawę ze schematem znanym z akcyjniaków z Liamem Neesonem , ale sam film wpada w jeszcze gorsze uproszczenia. Finałowych twistów jest w zasadzie kilka, ale wszystkie są tak oczywiste, że czas do końca seansu dłuży się niemiłosiernie, a suspensu starcza na jakiś kwadrans. Później wszystko staje boleśnie przewidywalne. No, może nie wszystko. Oddajmy reżyserowi sprawiedliwość – niektóre fragmenty scenariusza są tak absurdalne, że Mrożek by tego nie wymyślił. A szkoda, bo przecież Shyamalan zarysował tu całkiem ciekawy pomysł.Ojciec zabiera córkę na koncert jej muzycznej idolki. Jedzą precle, żartują, wspólnie bujają się w rytm popowych kawałków. Są uśmiechnięci i bezproblemowi, idealnie amerykańscy. Grają ich sympatyczna Ariel Donoghue i jeszcze bardziej sympatyczny Josh Hartnett . I jak to z miłymi rodzinami z przedmieść w hollywoodzkich filmach bywa, ta też ma swoje sekrety. Sam koncept może niespecjalnie nowy, ale widzieliśmy już tyle filmów o ojcach bohatersko ratujących swoje córki, że obietnica przekroczenia tej konwencji może stanowić punkt wyjścia dla wyróżniającej się na tle wszechobecnych remaków fabuły.Ojciec i jego nastoletnia córka udają się na koncert muzyki pop, gdzie zdają sobie sprawę, że znaleźli się w epicentrum mrocznego i złowieszczego wydarzenia.W rolach głównych: Josh Hartnett