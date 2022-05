Nadchodzi Krakowski Festiwal Filmowy

Krakowski Festiwal Filmowy to najważniejsze w Polsce święto kina dokumentalnego, krótkometrażowego i animowanego. To przestrzeń, gdzie wybitni i uznani filmowcy z całego świata spotykają się z debiutantami, a publiczność staje oko w oko z twórcami i bohaterami filmów. To festiwal uroczystych premier i trampolina do międzynarodowej kariery, ale przede wszystkim miejsce spotkań tych, którzy kochają kino - w kameralnych salach legendarnych krakowskich kin studyjnych i w wirtualnym świecie seansów online. Serce dokumentu bije w Krakowie i na KFF VOD!W tym roku w programie znalazło się ponad 190 filmów z całego świata, w tym ok. 120 premier światowych i polskich, a festiwal odbywa się w kinach (od 29 maja do 5 czerwca) i w Internecie (od 3-12 czerwca)! Filmy zostaną zaprezentowane w 4 konkursach: 3 międzynarodowych (dokumentalny, krótkometrażowy i DocFilmMusic), w konkursie polskim oraz w licznych cyklach pozakonkursowych i pokazach specjalnych.Wśród dokumentalnych highlightów m.in. " Boylesque " o najstarszej polskiej drag queen – zjawiskowej Lulli la Polaca, " Zasada " – legenda polskiego motosportu w wieku dziewięćdziesięciu jeden lat bierze udział w Rajdzie Safari w Kenii, zrealizowane jak najlepszy skandynawski kryminał " Pod powierzchnią " o aktach pedofilli zamiatanych pod dywan w małym norweskim miasteczku, " Mały Axel ", którego bohaterem jest przybrany syn Leonarda Cohena , czy " Nie chcemy ciebie w naszym mieście " o subkulturze kibolskiej w Bułgarii.Wśród krótkich metraży m.in. " Victoria " z Katarzyną Figurą w roli 50-letniej Amelii, której życie ulega przemianie, kiedy doznaje pierwszego orgazmu przy użyciu wibratora, " Followers. Odpalaj lajwa ", w którym licealiści oczekują na przyjazd Olgi Tokarczuk , ale nie spodziewają się, że ten dzień przejdzie do historii szkoły z zupełnie innego powodu, " A Brief History of Us " – krótka animacja o długoletniej relacji autorstwa pisarza Etgara Kereta Jeden z najważniejszych duetów polskiego kina – Elwira Niewiera Piotr Rosołowski zaprezentuje na otwarcie swoje najnowsze dzieło – " Syndrom Hamleta ". Film został ukończony tuż przed wybuchem wojny w 2022 roku w Ukrainie, a w świetle aktualnych wydarzeń nie pozwala przestać myśleć o losach bohaterów.Gościem specjalnym tegorocznej edycji jest kinematografia czeska, a w programie: film o synchronicznych ćwiczeniach gimnastycznych, w których biorą udział tysiące sportowców, dokumentalna komedia o przyjaciołach, którzy jadą na ryby do Norwegii, historia 40-letniego punk-rockera, który z górnika chce się przekwalifikować w programistę, portret rodziny wychowującej syna według nowatorskiej, ale kontrowersyjnej metody, opowieść o niepełnosprawnej Janie, która szuka asystenta seksualnego, i wreszcie – jeden z ostatnich filmów Heleny Třeštíkovej – mistrzyni czeskiego dokumentu.Plenerowe pokazy sekcji Dźwięki muzyki w Kinie pod Wawelem to gratka dla widzów spragnionych dobrej muzyki, wybitnego kina i pięknych okoliczności przyrody. Od 30 maja do 2 czerwca będzie można zobaczyć najciekawsze muzyczne filmy dokumentalne w rytmie Afryki. W tym roku plenerowe kino zawita także do Nowej Huty, do ogrodów Teatru Łaźnia Nowa. Tradycyjnie w programie Festiwalu znajdzie się sekcja Docs+Science – pokazy fascynujących filmów naukowych. W tym roku cykl będzie poświęcony pamięci, wspomnieniom, procesowi sięgania wstecz w czasie.