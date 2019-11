Seth MacFarlane zekranizuje "Księgi krwi" Barkera

Wraca pomysł ekranizacji cyklu Clive'a Barkera . Tym razem film powstanie na potrzeby platformy Hulu.Producentami obrazu będą Seth MacFarlane ). Ten drugi napisał też scenariusz we współpracy z Adamem Simonem ). Fabuła inspirowana będzie opowiadaniami Barkera, który przygotował też na potrzeby filmu nowy materiał.Cyklto antologia opowiadań z pogranicza horroru i fantastyki. Składa się na niego sześć tomów wydanych w latach 80. (w Polsce w latach 90.).Film składać się będzie z trzech historii:- Marii ( Anna Friel ), która jest słynnym psychologiem. Znana jest z absolutnej negacji zjawisk nadprzyrodzonych i specjalizuje się w obalaniu "przesądów". Kiedy jej 7-letni syn umiera na białaczkę, poznaje Simona ( Rafi Gavron ), który przekonuje ją, że potrafi się skontaktować z chłopcem;- Jenny ( Britt Robertson ), nadwrażliwej na bodźce zmysłowe dziewczyny, która cierpi na misphonię (awersję na dźwięki). Kiedy dowiaduje się, że jej matka zamierza odesłać ją na "Farmę", kradnie jej pieniądze i rusza do Los Angeles;- Benneta ( Yul Vazquez ), który jest płatnym zabójcą. Jego ostatnia ofiara zdradza mu tajemnicę bezcennej książki. Dzięki niej on i jego żona w końcu mogliby przejść na emeryturę. Poszukiwania książki sprawią, że zaczną się wokół niego dziać niewytłumaczalne, paranormalne rzeczy.Premiera planowana jest na jesień przyszłego roku.