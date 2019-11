Nadchodzi nowy "Koszmar z ulicy Wiązów"

3 2 1



Wszystko wskazuje na to, że Freddy Krueger ma w końcu szansę na powrót. Jak podaje portal Bloody Disgusting, spadkobiercy Wesa Cravena , do których dwa miesiące temu wróciły wszystkie prawa do postaci, prowadzą rozmowy z różnymi wytwórniami w Hollywood. Ich przedmiotem jest realizacjaSzczegóły tych rozmów nie są na razie znane. Ze źródeł, do których dotarło Bloody Disgusting, wynika, że spadkobiercy Cravena rozmawiają zarówno na temat realizacji kolejnego filmu kinowego, jak również serialu. Ten ostatni mógłby powstać na przykład dla planowanej na przyszły rok platformy HBO Max.Seriapozostaje w hibernacji od czasu nieudanego. Co prawda kilkakrotnie pojawiały się później plotki na temat możliwego rebootu (w 2015 mówiło się, że David Leslie Johnson napisze scenariusz, w 2017 sugerowano, że Kevin Bacon będzie nowym Freddym), ale ostatecznie nic z tego nie wyszło i New Line Cinema straciło w końcu prawa do niego.