Najciekawsze majówkowe premiery Netflix

***





3 maja





3 2 1







"BoJacka Horsemana". Niezależna Tuca (tukan) i nieśmiała Bertie (drozd śpiewak) to najlepsze przyjaciółki, które lubią wsadzać dzioby w swoje sprawy i wspierają się na każdym kroku. Nowy serial animowany od twórców. Niezależna Tuca (tukan) i nieśmiała Bertie (drozd śpiewak) to najlepsze przyjaciółki, które lubią wsadzać dzioby w swoje sprawy i wspierają się na każdym kroku.

***



3 2 1





Jen ( Christina Applegate ) to sardoniczna wdowa, która za wszelką cenę chce rozwiązać zagadkę niedawnego morderstwa swojego męża. Judy ( Linda Cardellini ) jest optymistyczną i odrobinę zwariowaną kobietą, która ostatnio również przeżyła tragiczną stratę. Pomimo swoich kompletnie rozbieżnych osobowości, kobiety zaprzyjaźniają się po spotkaniu na sesji grupy wsparcia. Choć ich przyjaźń kwitnie w otoczeniu wina, ciasteczek i wspólnych ulubionych seriali, Judy desperacko stara się ochronić Jen przed poznaniem szokującej prawdy, która mogłaby zniszczyć jej życie.





***



Undercover"

3 2 1



Ferry Bouman, jeden z największych producentów ecstasy na świecie, wiedzie beztroskie życie w willi kempingowej na holendersko-belgijskim pograniczu. Wszystko się zmienia, gdy w okolicy zaczyna węszyć dwoje tajnych agentów, którzy próbują przeniknąć do świata Boumana i zniszczyć jego siatkę przestępczą.

***

"Nie zważając na nic"

3 2 1



Po śmierci matki cztery siostry odkrywają szokującą rodzinną tajemnicę. Tak zaczyna się ich przygoda, która pozwoli im lepiej poznać własną przeszłość.







"Ostatnie wakacje" ***

3 2 1



W trakcie ostatnich wakacji przed rozpoczęciem zajęć w college'u stojąca u progu dorosłości grupa przyjaciół próbuje szczęścia w dotychczasowych i całkiem nowych związkach.

***

A jeśli ta lista Netflix Originals jest dla was za krótka, od 1 maja na platformie będą również dostępne następujące tytuły na licencji:

"Myśl jak facet 2"

3 2 1





Grupa przyjaciół powraca do Las Vegas, by wziąć udział w ceremonii zaślubin. Ich plany na romantyczny weekend zostają jednak pokrzyżowane.

***

"Bad Boys 2"

3 2 1





Dwóch agentów jednostki antynarkotykowej z Miami stawia czoła bezwzględnemu kubańskiemu przemytnikowi ecstasy.



***

"Piotruś Pan"



3 2 1



Piotruś Pan zabiera Wendy Darling do Nibylandii, by opowiadała mu i zaginionym chłopcom bajki. W baśniowej krainie na życie chłopca nieustannie czyha Kapitan Hak.

***

"Baby są jakieś inne"

3 2 1





Dwóch mężczyzn podróżuje samochodem, rozprawiając o kobietach, które ich przytłaczają niemal w każdej dziedzinie życia.

***

"Jestem mordercą"

3 2 1





Thriller inspirowany prawdziwymi wydarzeniami z początku lat 70-tych. Główny bohater filmu, Janusz Jasiński, jest młodym porucznikiem milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw kobiet, zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej. Stara się zrobić wszystko, by wykorzystać życiową szansę i złapać seryjnego mordercę. Jak wiele będzie w stanie poświęcić dla śledztwa?











Na zbliżającą się majówkę Netflix przygotował nowości, które dostarczą Wam wielu tematów do dyskusji w gronie rodziny i przyjaciół. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę najciekawszych z nich. Dajcie znać, na co czekacie najbardziej!