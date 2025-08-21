(FOTO) "Lalka": Tak prezentują się filmowi Stanisław Wokulski i Izabela Łęcka

Trwają zdjęcia do nowej filmowej adaptacji powieści "Lalka" pióra Bolesława Prusa. Po ujawnieniu kolejnych aktorskich nazwisk przyszedł w końcu czas na zaprezentowanie Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej na wspólnej fotografii. W miłosny duet wcielają się oczywiście Marcin Dorociński oraz Kamila Urzędowska.
"Lalka": pierwsze wspólne zdjęcie Wokulskiego i Łęckiej
"Lalka" - co wiemy o filmie?
Poza wymienionym wcześniej duetem, w obsadzie adaptacji "Lalki" znaleźli się m.in. Marek Kondrat
(Ignacy Rzecki), Agata Kulesza
(pani Melton), Andrzej Seweryn
(hrabia Tomasz Łęcki, ojciec Izabeli), Maria Dębska
(Kazimiera Wąsowska), Maja Komorowska
(prezesowa Zasławska),Karolina Gruszka
(Florentyna) czy Mateusz Damięcki
(Kazimierz Starski).
Reżyserem nowej "Lalki
" jest Maciej Kawalski
("Niebezpieczni dżentelmeni
"). Za zdjęcia odpowiada Piotr Sobociński Jr
("Boże Ciało
", "Wołyń
", "Wesele
"). Kostiumy przygotowała Katarzyna Lewińska. Odpowiedzialnymi za scenografię są Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński i Anna Mocny. Stanowisko producenta piastuje Radosław Drabik
z Gigant Films ("Planeta Singli
", "Juliusz
", "Masz ci los!
", "Rozwodnicy
").
"Lalka" na wielkim i małym ekranie
Uważana za arcydzieło polskiej literatury oraz opus magnum Prusa
"Lalka
" rozgrywa się w drugiej połowie XIX wieku po klęsce Powstania Styczniowego. Głównym bohaterem powieści jest bogaty warszawski kupiec Stanisław Wokulski, który zakochuje się do szaleństwa w zubożałej wyniosłej arystokratce Izabeli Łęckiej. Nie bacząc na ostrzeżenia przyjaciela oraz współpracownika Ignacego Rzeckiego, mężczyzna robi wszystko, aby zdobyć przychylność wybranki swojego serca. Uczucie powoli wpędza go jednak w spiralę autodestrukcji.
Przypomnijmy, że do tej pory "Lalka
" doczekała się dwóch ekranizacji. W 1968 roku w kinach zadebiutował film Wojciecha Hasa
z Mariuszem Dmochowskim
i Beatą Tyszkiewicz
w rolach Wokulskiego i Łęckiej. Z kolei w 1977 roku książkę Prusa przeniósł na ekran w formie serialu Ryszard Ber
. Gwiazdami tej produkcji byli Jerzy Kamas
i Małgorzata Braunek
.
