Najlepsze filmy ze Scooby Doo. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Na prośbę matki Velma postanawia sprawdzić, jak w szkole dla magów radzi sobie jej siostra Madelyn. Scooby Doo i reszta towarzyszą jej więc w wycieczce do Magicznej Akademii Whirlena Merlina. Jak się okazuje, nie mogli przybyć w lepszym momencie. Otóż w okolicy zaczyna grasować gryf, który odstrasza uczniów. Jeśli tak dalej pójdzie, to szkołę trzeba będzie zamknąć. Bohaterowie postanawiają sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi.