Najlepsze filmy o magii. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

Wiadomo: jak po magię, to do Hogwartu. Rok w rok do kin wchodziły kolejne części serii o Harrym Potterze : w efekcie to jeden z najsłynniejszych "czarodziejskich" filmowych cykli, hiperpopularna opowieść o zaczarowanym świecie, który istnieje równolegle do zwyczajnego świata tak zwanych "mugoli". " Harry Potter i więzień Azkabanu " to z kolei chyba najlepsza z części serii - i prawdopodobnie ma to związek z faktem, że za kamerą stanął tym razem Alfonso Cuarón . Choć seria o Harrym Potterze miała w przyszłości stać się jeszcze mroczniejsza, to właśnie Cuarón najskuteczniejsza odnalazł w tym mroku metaforę okresu dojrzewania. Moralne dylematy, fizyczne transformacje, czasowe zawirowania i wszelkiej maści magia są tu nie tylko ekranowymi atrakcjami, ale i wymownymi symbolami burzliwej młodości, jakiej doświadcza Harry i jego przyjaciele. Tak działa magia - magia kina.