Najlepsze filmy o szkole. Top 10 filmów, które warto obejrzeć

RANKING NAJLEPSZYCH FILMÓW O SZKOLE



10 Charlie The Perks of Being a Wallflower 2012 Melodramat Logan Lerman Emma Watson Filmowcy kochają outsiderów i wyrzutków. Także tych chodzących do szkoły. Bohaterem filmu " Charlie " jest Charlie ( Logan Lerman ). Chłopak jest nieśmiałym, wyobcowanym nastolatkiem, który właśnie zaczął naukę w szkole średniej. W nowym miejscu nie ma lekko. Nie pasuje bowiem do żadnej z grup, a jego niekonwencjonalne poglądy nie ułatwiają mu procesu dopasowywania się do innych. Pierwsze miłosne doświadczenia, samobójstwo przyjaciela, relacje w rodzinie, narkotyki – z tym wszystkim Charlie zmaga się samotnie, aż do chwili, kiedy jego inteligencję i wrażliwość zauważają Sam ( Emma Watson ) i Patrick ( Ezra Miller ). "Charlie" jest ekranizacją książki, której w wielu stanach Ameryki nastolatkowie nie mogą czytać bez nadzoru osoby dorosłej. A wszystko przez poruszane w niej tematy, z którymi mogą zetknąć się w prawdziwym życiu, ale najwyraźniej nie mogą o nich czytać.

9 Grease 1978 Musical Romans John Travolta Olivia Newton-John Osoby liczące, że w naszym zestawieniu "najlepsze filmy o szkole" znajdzie się " High School Musical ", niestety musimy rozczarować. Jeśli już jakiś musical powinien znaleźć się w dziesiątce najlepszych filmów, których akcja rozgrywa się w szkole, to naszym zdaniem powinien to być legendarny " Grease ". Film powstał w 1978 roku na bazie scenicznego musicalu. Danny Zuko ( John Travolta ), lider grupy T-Birds spędza romantyczne wakacje w towarzystwie Sandy ( Olivia Newton-John ), która mieszka w Australii. Przysięgają sobie miłość i rozstają, ona ma wyjechać. Zupełnie niespodziewanie zostaje w USA. Spotykają się ponownie w szkole - Rydell High. Jednak Sandy, dobrze ułożona panienka, nie pasuje do wizerunku Dannyego w szkole. Sandy próbuje zostać jedną z Pink Ladies i znowu być dziewczyną Zuko.

8 Dziewczyny z drużyny Bring It On 2000 Komedia Sportowy Kirsten Dunst Jesse Bradford Filmy o szkole często łączą się z tematem sportu. Gwiazdy footballu amerykańskiego lub koszykówki często paradują po szkole niczym przysłowiowe samce alfa. My jednak do naszego rankingu wybraliśmy film o nieco innych zawodach sportowych. " Dziewczyny z drużyny " to wyborna komedia młodzieżowa, której nie mogło zabraknąć w zestawieniu "najlepsze filmy o szkole". Główną bohaterką jest młoda, ambitna dziewczyna uczęszczająca do Rancho Carne High School w San Diego. Należy do drużyny cheerleaderek walczącej o tytuł mistrzostwach stanowych. Przygotowania do finałów i rywalizacja między zespołami kosztują wiele pracy i wysiłku, nie pozbawione są jednak rozczarowań i porażek. Piękne dziewczyny, doskonała choreografia tańca, przebojowa muzyka i humor przyniosły nadspodziewanie duży sukces filmowi za granicą. W efekcie powstały kolejne filmy, a osoby w przyszłości zabierające się za filmowe opowieści o szkole często inspirowały się podpatrzonymi tu elementami fabuły.

6 Carrie 1976 Horror Sissy Spacek Piper Laurie W szkole rozgrywa się akcja wielu opowieści, w tym także tych przyprawiających o grozę i dreszcze. Najlepszym tego przykładem jest " Carrie ". Ten film to wybuchowa mieszanka horroru i dramatu psychologicznego o koszmarze dojrzewania. Genialna Sissy Spacek w roli obdarzonej psychokinetycznymi mocami nastolatki, którą wychowuje samotna matka - fanatyczka religijna. Gdy na balu maturalnym dziewczyna pada ofiarą okrutnego żartu ze strony rówieśników, rozpętuje się piekło na ziemi. Scenariusz filmu powstał na podstawie bestsellerowej powieść Stephena Kinga

5 Buntownik bez powodu Rebel Without a Cause 1955 Dramat James Dean Natalie Wood Szkoła to miejsce, w którym nastolatków uczy się zasad postępowania. Młodzież jednak szybko odkrywa, że wkuwane ideały niewiele mają wspólnego z prawdziwym życiem. Dorastanie okazuje się czasem pełnym chaosu, a dorośli stają się źródłem rozczarowań, wstydu, frustracji. Tak rodzi się bunt. Każde pokolenie filmowe ma swoją opowieść o młodzieńczym buncie. Jednak wzorem do naśladowania pozostaje wciąż " Buntownik bez powodu ", którego akcja rozgrywa się w szkole i innych miejscach odwiedzanych przez nastolatków. Mamy tu wszystko: historię pierwszej miłości, odkrywanie (i ukrywanie) swojej tożsamości, rozczarowanie światem dorosłych, rywalizację o pozycję i względy w grupie rówieśniczej. Filmy młodzieżowe zawdzięczają " Buntownikowi bez powodu " swoje istnienie.

4 Obdarowani Gifted 2017 Dramat Chris Evans Mckenna Grace Obdarowani " podbili serca milionów widzów na całym świecie. I nic dziwnego. Jest to w końcu historia mężczyzny samotnie wychowującego córkę swojej siostry. Dziewczyna jest geniuszem, jednak przybrany ojciec pragnie zapewnić jej normalne dzieciństwo. Dlatego pragnie, by chodziła do zwykłej szkoły. Z tym nie zgadza się babcia dziewczynki. Postanawia przejąć opiekę rodzicielską, by przenieść dziecko do szkoły dla uzdolnionej młodzieży. " Obdarowani " to wzruszająca opowieść o miłości rodzicielskie. Na film warto zwrócić uwagę także ze względu na rolę Chrisa Evansa . Aktor pokazuje, że jest kimś więcej, niż tylko odtwórcą roli Kapitana Ameryki

3 Pierwszoklasista The First Grader 2010 Biograficzny Dramat Lwanda Jawar Naomie Harris Filmy o szkole wcale nie muszą być historiami nastolatków. Zaś perypetie pierwszoklasisty wcale nie muszą oznaczać, że oglądamy film młodzieżowy. Wystarczy wspomnieć film Justina Chadwicka z 2010 roku. Tytułowym pierwszoklasistą jest tu bowiem 84-letni mieszkaniec pewnej kenijskiej wioski. Kiedy dowiaduje się, że władze oferują bezpłatną edukację każdemu, kto może udowodnić swoje obywatelstwo, postanawia w końcu nauczyć się pisać i czytać. Jego pojawienie się w szkole podstawowej wywołuje konsternację. Liczne osoby zrobią wszystko, byle tylko usunąć go z klasy. Po stronie nietypowego pierwszoklasisty staje nauczycielka. Opowiedziana przez Chadwicka historia miała miejsce naprawdę.

2 Supersamiec Superbad 2007 Komedia Jonah Hill Michael Cera Koniec szkoły średniej był w amerykańskim kinie pretekstem do niejednego imprezowego filmu. Naszym zdaniem jednym z najlepszych jest historia trójki przyjaciół: Setha ( Jonah Hill ), Evana ( Michael Cera ) i Fogella ( Christopher Mintz-Plasse ), którzy próbują dostać się na imprezę, gdzie zamierzają "zaliczyć". Jest wulgarnie, rubasznie i piekielnie inteligentnie. Ten film to mądra opowieść o dorastaniu i dziecięcych przyjaźniach, ale też absolutny karnawał dowcipów złego smaku. " Supersamiec " to wzorcowa komedia i film dla młodzieży w jednym. Wyznaczył kierunek, którym komedie kumpelskie o nastolatkach podążają do dziś.

Chemia, fizyka, geografia przyprawiają Was o koszmary? Dzwonek kojarzy Wam się z końcem zajęć i czasem spędzanym na plotkach i zabawach? Prace domowe dołują Was, a klasowe imprezy pozwalają zaszaleć? W takim razie poniższe zestawienie jest właśnie dla Was.Szkoła to jedno z najbardziej uniwersalnych doświadczeń ludzkich. Dzieci i młodzież pod każdą szerokością geograficzną zmuszane są do nauki pisania, czytania, rachowania, poznają historię i inne przedmioty, które rzekomo przydadzą się im w dorosłym życiu. To tu poznaje się przyjaciół, z którymi często kontakt utrzymuje się latami. To tu zbierane doświadczenia kształtują to, kim staniemy się w przyszłości.Nic więc dziwnego, że filmów o szkole powstało tak wiele, że żaden ranking nie jest w stanie pokazać wszystkiego, co najlepsze w tym temacie. Poniższą listę traktujcie więc jako wskazanie na reprezentantów pewnych gatunków i typów historii, dla których tłem jest szkoła. Już samych tylko opowieści o nauczycielach powstało tyle, że poświęciliśmy im oddzielny ranking: najlepsze filmy o nauczycielach . Oczywiście szkoła jest również często wykorzystywana w serialach, więc i taki ranking już u nas znajdziecie: najlepsze seriale o szkole