Newsy Najnowsza powieść Sebastiana Fitzka, gwiazdy niemieckiej sceny literackiej!
news

Najnowsza powieść Sebastiana Fitzka, gwiazdy niemieckiej sceny literackiej!

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Najnowsza+powie%C5%9B%C4%87+Sebastiana+Fitzka%2C+gwiazdy+niemieckiej+sceny+literackiej-163888
Mroczny, wielowarstwowy psychothriller mistrza gatunku, którego fabuła zmrozi nawet gotowych na wszystko czytelników Donato Carrisiego, Harlana Cobena, i Jo Nesbø.


Co jeśli śmierć jest twoją jedyna szansą na przeżycie?

Jedenaście lat temu Alma została jako niemowlę oddana do adopcji. Towarzyszyły temu tajemnicze okoliczności, a pilnie strzeżone akta zawierają informację, że tożsamość biologicznej matki nie może zostać ujawniona, ponieważ naraziłoby ją to na  śmiertelne niebezpieczeństwo.

Dziewczynka cierpi jednak na zagrażającą życiu chorobę i pilnie potrzebuje dawcy szpiku. Aby uratować córkę, adopcyjna matka – psycholożka z dużym dorobkiem naukowym – rozpoczyna desperackie poszukiwania biologicznych rodziców Almy. Przeczesując internet,  natrafia na miejską legendę o Dziewczynie z Kalendarza, młodej kobiecie, która przed Bożym Narodzeniem znalazła schronienie w zacisznej chacie w Lesie Frankońskim. Tam dopadł ją psychopata i zmusił do otwarcia adwentowego kalendarza horroru 

Sebastian Fitzek – autor bestsellerowych thrillerów i przez 6 lat z rzędu najlepiej sprzedający się pisarz w Niemczech: 1500 tygodni na liście bestsellerów tygodnika "SPIEGEL". Jego powieści publikowane są w 37 krajach, a ich łączna sprzedaż przekroczyła 20 milionów egzemplarzy.

Powieści Sebastiana Fitzka zadowolą czytelników mocnych, inteligentnych thrillerów, wielbicieli talentu autorów tego kalibru, co Harlan Coben, Donato Carrisi, Jean-Christophe Grangé, Jo Nesbø, Przemysław Piotrowski czy Jakub Żulczyk.

Od 2025 roku Wydawnictwo Albatros jest wyłącznym wydawcą powieści Sebastiana Fitzka w Polsce!

Autor zapierających dech w piersiach fabuł i pełnych oszałamiających twistów!
Harlan Coben

Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Seriale

Sukces! "Heweliusz" jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie

Filmy

Colin Farrell w ekranizacji komiksu o komandosie, który został księdzem

Inne Filmy

Florence Pugh o zgubnym wpływie "Midsommar" na jej psychikę

Inne Filmy

Papież Leon XIV wybrał swoje ulubione filmy

6 komentarzy
Filmy Multimedia

"Funny Games" wraca do kin. Zobacz nowy polski plakat

Filmy

"Mam parę uwag" #125: "Bugonia" – dobre kino czy słaby żart?

Filmy

Adele debiutuje jako aktorka! I to u nie byle kogo

8 komentarzy