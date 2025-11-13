Najnowsza powieść Sebastiana Fitzka, gwiazdy niemieckiej sceny literackiej!

Mroczny, wielowarstwowy psychothriller mistrza gatunku, którego fabuła zmrozi nawet gotowych na wszystko czytelników Donato Carrisiego, Harlana Cobena, i Jo Nesbø. Co jeśli śmierć jest twoją jedyna szansą na przeżycie?
Jedenaście lat temu Alma została jako niemowlę oddana do adopcji. Towarzyszyły temu tajemnicze okoliczności, a pilnie strzeżone akta zawierają informację, że tożsamość biologicznej matki nie może zostać ujawniona, ponieważ naraziłoby ją to na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Dziewczynka cierpi jednak na zagrażającą życiu chorobę i pilnie potrzebuje dawcy szpiku. Aby uratować córkę, adopcyjna matka – psycholożka z dużym dorobkiem naukowym – rozpoczyna desperackie poszukiwania biologicznych rodziców Almy. Przeczesując internet, natrafia na miejską legendę o Dziewczynie z Kalendarza, młodej kobiecie, która przed Bożym Narodzeniem znalazła schronienie w zacisznej chacie w Lesie Frankońskim. Tam dopadł ją psychopata i zmusił do otwarcia adwentowego kalendarza horroru Sebastian Fitzek – autor bestsellerowych thrillerów i przez 6 lat z rzędu najlepiej sprzedający się pisarz w Niemczech: 1500 tygodni na liście bestsellerów tygodnika "SPIEGEL". Jego powieści publikowane są w 37 krajach, a ich łączna sprzedaż przekroczyła 20 milionów egzemplarzy.
Powieści Sebastiana Fitzka zadowolą czytelników mocnych, inteligentnych thrillerów, wielbicieli talentu autorów tego kalibru, co Harlan Coben, Donato Carrisi, Jean-Christophe Grangé, Jo Nesbø, Przemysław Piotrowski czy Jakub Żulczyk. Od 2025 roku Wydawnictwo Albatros jest wyłącznym wydawcą powieści Sebastiana Fitzka w Polsce! Autor zapierających dech w piersiach fabuł i pełnych oszałamiających twistów!
