Papież Leon XIV wybrał swoje ulubione filmy
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Już w najbliższą sobotę gwiazdy Hollywood spotkają się w Watykanie z urzędującym obecnie papieżem Leonem XIV. Specjalna audiencja ma na celu pogłębienie dialogu ze światem kina i zweryfikowanie, jak działalność artystyczna może przysłużyć się misji Kościoła. Przy okazji papież zdradził, jakie są jego ulubione filmy.

Co lubi oglądać Leon XIV?



Pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ojciec Święty postawił na cztery klasyczne tytuły. Są to: "To wspaniałe życie" (1946) Franka Capry, "Dźwięki muzyki" (1965) Roberta Wise'a, "Zwyczajni ludzie" (1980) Roberta Redforda oraz "Życie jest piękne" (1997) Roberto Benigniego. W materiale opublikowanym przez Variety papież nie rozwija niestety, dlaczego właśnie te produkcje należą do jego ulubionych; wymienia jedynie rok produkcji i aktorów biorących udział w filmie. Zobaczcie sami:



Wśród osób, które pojawią się na audiencji z papieżem, będą m.in. Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie, Dave Franco, Adam Scott, Monica Bellucci, Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore oraz Gus Van Sant. Organizowane z okazji Roku Jubileuszowego spotkanie odbędzie się 15 listopada około godziny 11:00

Na skróty: "To wspaniałe życie"



To wspaniałe życie  (1946)

 To wspaniałe życie

Dźwięki muzyki  (1965)

 Dźwięki muzyki

Zwyczajni ludzie  (1980)

 Zwyczajni ludzie

Życie jest piękne  (1957)

 Życie jest piękne

