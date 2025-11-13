Newsy Filmy "Mam parę uwag" #125: "Bugonia" – dobre kino czy żart ze słabą puentą?
Filmy

"Mam parę uwag" #125: "Bugonia" – dobre kino czy żart ze słabą puentą?

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Mam+par%C4%99+uwag%22+125%3A+%22Bugonia%22+%E2%80%93+dobre+kino+czy+%C5%BCart+ze+s%C5%82ab%C4%85+puent%C4%85-163884
&quot;Mam parę uwag&quot; #125: &quot;Bugonia&quot; – dobre kino czy żart ze słabą puentą?
Czy duet Yorgosa Lanthimosa i Emmy Stone to wciąż gwarancja dobrego kina? A może powoli da się już odczuć zmęczenie materiału? Na pytanie próbują odpowiedzieć Julia Taczanowska i Jakub Popielecki w najnowszym odcinku podcastu "Mam parę uwag". Temat odcinka: oczywiście, "Bugonia".
   

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Bugonia"




W sto dwudziestym piątym odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Bugonia" (2025, reż. Yorgos Lanthimos). Czy "Bugonia" to Lanthimos rozestetyzowany czy może rozmanieryzowany – a może żaden z nich? Na czym polegają tematyczne "rymy" filmu z "Eddingtonem" i "Jedną bitwą po drugiej"? Co mówi nam film o dzisiejszym podzielonym świecie? Kto wygrywa aktorskie starcie: Emma Stone czy Jesse Plemons? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.

Zapraszamy do słuchania:



Podcastu możecie wysłuchać również na Spotify i Apple Podcasts.

"Bugonia" – zwiastun




Bugonia  (2025)

 Bugonia

Jigureul jikyeora!  (2003)

 Jigureul jikyeora!

Seriale

Sukces! "Heweliusz" jedną z najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie

Filmy

Colin Farrell w ekranizacji komiksu o komandosie, który został księdzem

Inne Filmy

Florence Pugh o zgubnym wpływie "Midsommar" na jej psychikę

Inne Filmy

Papież Leon XIV wybrał swoje ulubione filmy

Najnowsza powieść Sebastiana Fitzka

Filmy Multimedia

"Funny Games" wraca do kin. Zobacz nowy polski plakat

Filmy

Adele debiutuje jako aktorka! I to u nie byle kogo

