Adele debiutuje jako aktorka! I to u nie byle kogo

źródło: Getty Images
autor: Johnny Nunez
Po dekadzie przerwy legendarny projektant modowy Tom Ford powraca do reżyserowania. W styczniu mają rozpocząć się zdjęcia do ekranizacji powieści Anne Rice "Krzyk w niebiosa". Właśnie poznaliśmy imponującą obsadę filmu. 

"Krzyk w niebiosa": obsada i fabuła



Zachodnie media zelektryzowała wiadomość, że "Krzyk w niebiosa" będzie pełnometrażowym aktorskim debiutem megapopularnej piosenkarki Adele. Prócz niej na ekranie pojawią się: Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann oraz Lux Pascal

GettyImages-1798697263.jpg Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin


Akcja literackiego pierwowzoru rozgrywa się w XVIII wieku w Wenecji. Należący do zamożnej i szanowanej rodziny patrycjuszy Tonio Treschi dysponuje nadzwyczajnym głosem, który jest jego wybawieniem, ale wkrótce stanie się przekleństwem. Wbrew własnej woli  bohater zostaje kastratem i trafia do konserwatorium, pod opiekę mistrza zdolnego uczynić go największym śpiewakiem epoki.   


Jak pisze polski wydawca, ta przesycona aurą namiętności, artystycznego kunsztu, ludzkich słabości i chęci zemsty powieść znakomicie oddaje klimat czasów, kiedy śpiewacy kastraci byli otaczani czcią, podziwiani, uwielbiani, ale i poddawani surowej ocenie wymagającej publiczności. Osobiste dramaty, głębokie uczucia, pasja czynią z jej bohaterów postaci z krwi i kości.

Zdjęcia będą realizowane w Londynie i Rzymie. Premierę filmu zaplanowano na jesień 2026 roku. 

Tom Ford nakręcił do tej pory dwa pełnometrażowe filmy. Obydwa zostały znakomicie przyjęte przez krytykę. Pierwszy to "Samotny mężczyzna" (2009) - historia Brytyjczyka George'a Falconera (Colin Firth), profesora uniwersyteckiego i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość. Drugim filmowym dziełem Forda są "Zwierzęta nocy" (2016) - opowieść o właścicielce galerii (Amy Adams), która otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.   

