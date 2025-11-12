Adele debiutuje jako aktorka! I to u nie byle kogo

Po dekadzie przerwy legendarny projektant modowy Tom Ford powraca do reżyserowania. W styczniu mają rozpocząć się zdjęcia do ekranizacji powieści Anne Rice "Krzyk w niebiosa". Właśnie poznaliśmy imponującą obsadę filmu.
"Krzyk w niebiosa": obsada i fabuła
Zachodnie media zelektryzowała wiadomość, że "Krzyk w niebiosa" będzie pełnometrażowym aktorskim debiutem megapopularnej piosenkarki Adele
. Prócz niej na ekranie pojawią się: Nicholas Hoult
, Aaron Taylor Johnson
, Ciarán Hinds
, George MacKay
, Mark Strong
, Colin Firth
, Paul Bettany
, Owen Cooper
, Daniel Quinn-Toye
, Hunter Schafer
, Josephine Thiesen
, Thandiwe Newton
, Theodore Pellerin
, Daryl McCormack
, Cassian Bilton
, Hauk Hannemann oraz Lux Pascal
.
Akcja literackiego pierwowzoru rozgrywa się w XVIII wieku w Wenecji. Należący do zamożnej i szanowanej rodziny patrycjuszy Tonio Treschi dysponuje nadzwyczajnym głosem, który jest jego wybawieniem, ale wkrótce stanie się przekleństwem. Wbrew własnej woli bohater zostaje kastratem i trafia do konserwatorium, pod opiekę mistrza zdolnego uczynić go największym śpiewakiem epoki.
Jak pisze polski wydawca, ta przesycona aurą namiętności, artystycznego kunsztu, ludzkich słabości i chęci zemsty powieść znakomicie oddaje klimat czasów, kiedy śpiewacy kastraci byli otaczani czcią, podziwiani, uwielbiani, ale i poddawani surowej ocenie wymagającej publiczności. Osobiste dramaty, głębokie uczucia, pasja czynią z jej bohaterów postaci z krwi i kości.
Zdjęcia będą realizowane w Londynie i Rzymie. Premierę filmu zaplanowano na jesień 2026 roku. Tom Ford
nakręcił do tej pory dwa pełnometrażowe filmy. Obydwa zostały znakomicie przyjęte przez krytykę. Pierwszy to "Samotny mężczyzna
" (2009) - historia Brytyjczyka George'a Falconera (Colin Firth
), profesora uniwersyteckiego i homoseksualisty, który właśnie stracił swoją wielką miłość. Drugim filmowym dziełem Forda są "Zwierzęta nocy
" (2016) - opowieść o właścicielce galerii (Amy Adams
), która otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.