Najpopularniejsza na świecie seria sensacyjna!

"Nigdy nie wybaczaj, nigdy nie zapominaj".To jedna z zasad. Jack Reacher na pewno nie wybaczył Francisowi Xavierowi Quinnowi, oficerowi wywiadu wojskowego, który próbował sprzedać Irakowi amerykańskie plany strategiczne. I wcale nie zmartwił się jego śmiercią. Tylko że Quinn nie zginął. Po dziesięciu latach Reacher widzi go wysiadającego z czarnego cadillaca pod bostońską filharmonią."Nie przepraszaj, z niczego się nie tłumacz".To kolejna z jego zasad. I Reacher konsekwentnie się do niej stosuje: kiedy podczas jego interwencji przy próbie porwania pewnego studenta ginie kilka osób, nie zamierza składać żadnych wyjaśnień.Czyżby przestał odróżniać dobro od zła? A może po prostu nie znosi niezałatwionych do końca spraw?Oparty na powieści "Siła perswazji" trzeci sezon serialu " Reacher " z Alanem Ritchsonem w roli tytułowej już na początku 2025 roku wyłącznie na platformie Prime.