Netflix bije rekord liczby subskrybentów

Wczoraj Netflix opublikował dane finansowe za czwarty kwartał. Przy okazji pochwalił się nowym rekordem liczby subskrybentów.
Miliard ludzi na świecie ogląda programy platformy Netflix
Wyniki za czwarty kwartał były lepsze od tego, czego spodziewało się Wall Street. Kwartalne przychody wyniosły 12,05 mld dolarów
(wzrost o 17,6%), a zysk netto 2,41 mld dolarów
(wzrost o 28,4%).
Przy okazji Netflix pochwalił się liczbą subskrybentów. Platforma przestała publikować regularne raporty na temat swoich użytkowników, ale chwali się liczbami, kiedy osiągnął kolejne rekordowe wyniki. A tak jest obecnie. Na koniec 2025 roku Netflix posiadał 325 milionów subskrybentów na całym świecie
. Rok wcześniej było ich 301,2 mln. Taka liczba subskrypcji oznacza, że globalna widownia platformy wynosi około miliarda ludzi. W 2025 roku widzowie spędzili 96 miliardów godzin na oglądaniu oferty platformy Netflix
. To wzrost o 2% w porównaniu do wyniku z 2024 roku.
Netflix zapowiada, że w 2026 roku wyda na powiększenie oferty platformy 20 miliardów dolarów
. W minionym roku wydatki wyniosły ok. 18 miliardów dolarów.
Zwiastun serialu "Stranger Things", jednego z hitów platformy Netflix końcówki roku