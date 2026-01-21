Netflix bije rekord liczby subskrybentów

Miliard ludzi na świecie ogląda programy platformy Netflix

Zwiastun serialu "Stranger Things", jednego z hitów platformy Netflix końcówki roku

Wyniki za czwarty kwartał były lepsze od tego, czego spodziewało się Wall Street.(wzrost o 17,6%),(wzrost o 28,4%).Przy okazji Netflix pochwalił się liczbą subskrybentów. Platforma przestała publikować regularne raporty na temat swoich użytkowników, ale chwali się liczbami, kiedy osiągnął kolejne rekordowe wyniki. A tak jest obecnie.. Rok wcześniej było ich 301,2 mln. Taka liczba subskrypcji oznacza, że globalna widownia platformy wynosi około miliarda ludzi.. To wzrost o 2% w porównaniu do wyniku z 2024 roku.Netflix zapowiada, że. W minionym roku wydatki wyniosły ok. 18 miliardów dolarów.