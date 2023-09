Najpopularniejszy japoński serial Netfliksa z trzecim sezonem!

Co wiemy o trzecim sezonie "Alice in Borderland"?

O czym opowiada "Alice in Borderland"? Zobacz zwiastun drugiego sezonu

Netflix poinformował fanów o trzecim sezonie " Alice in Borderland " za pośrednictwem Instagrama. Na oficjalnym koncie Netflix Japan pojawił się krótki teaser. Możecie go zobaczyć poniżej: Tao Tsuchiya powrócą jako Arisu i Usagi. Nowe odcinki wyreżyseruje Shinsuke Sato , który zrealizował dwa poprzednie sezony. Data premiery nowych odcinków nie jest na razie znana.Drugi sezon " Alice in Borderland " zadebiutował w grudniu 2022 roku. Od tej pory serial, będący adaptacją powieści graficznej "Imawa no Kuni no Alice" autorstwa Haro Aso , cieszy się statusem najpopularniejszej japońskiej produkcji Netfliksa. Trafił do top 10 w ponad 90 krajach na całym świecie, w 17 spośród nich zajmując pierwsze miejsce. Na całym świecie był odtwarzany przez 200 milionów godzin. Zobaczcie jego zwiastun:Bohaterem serialu jest Arisu, bezrobotny, zgnuśniały młodzieniec z obsesją na punkcie gier komputerowych. Niespodziewanie trafia do dziwnej, opustoszałej wersji Tokio, gdzie razem z przyjaciółmi musi rywalizować w niebezpiecznych grach, aby zapewnić sobie przetrwanie. W tym dziwnym świecie Arisu poznaje Usagi, młodą kobietę, która gra samotnie. Wspólnie podejmują się rozwiązania jednej tajemnicy po drugiej, ryzykując życiem, aby odkryć, co tak naprawdę znaczy żyć.