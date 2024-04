Fani w siódmym niebie. Jonathan Bailey w serialu "Heartstopper"

Jonathan Bailey jako Jack Maddox

Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin



Getty Images © Robin Marchant



Tak Jonathan Bailey wita się z fanami serialu "Heartstopper"

Rola Bailey'ego nie będzie duża. Wcieli się w postać Jack Maddoxa, gwiazdy Instagramu, w którym podkochuje się Charlie. Netflix potwierdził jego udział krótki materiałem wideo.W obsadzie pojawi się również Hayley Atwell (" Mission: Impossible - Dead Reckoning "). Przypadła jej w udziale rola ciotki Nicka, u której chłopak spędza wakacje.Z kolei Eddie Marsan (" Back to Black. Historia Amy Winehouse ") dołączył w roli terapeuty Charilego. Geoff należy do ulubionych postaci z komiksowej serii, na podstawie której powstał serial.W trzecim sezonie Charlie ( Joe Locke ) bardzo chciałby powiedzieć Nickowi ( Kit Connor ), że go kocha. Nick też ma mu coś ważnego do powiedzenia. Kolejny rok przyniesie bohaterom nową serię radości i smutków. Chłopcy będą musieli nauczyć się polegać na tych, których kochają, kiedy życie nie będzie się rozwijać zgodnie z planem.