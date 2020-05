Netflix kupił prawa do filmu "Sala samobójców. Hejter"

Netflix nabył globalne prawa do polskiego filmu " Sala Samobójców. Hejter ", który został nagrodzony w kategorii Best International Narrative Feature (Najlepszy Międzynarodowy Film Fabularny) na tegorocznym Tribeca Film Festival.W społeczeństwie, które mierzy się z komunistyczną przeszłością i europejską teraźniejszością, zarówno elity kulturowe jak i młodzi mężczyźni pozbawieni praw obywatelskich, widzą siły ciemności zstępujące nad Europą. Są też tacy, którzy czerpią korzyści z nieuniknionych konfliktów i chaosu, jak zhańbiony student prawa Tomek ( Maciej Musiałowski ), który desperacko próbuje zwrócić na siebie uwagę przyjaciółki z dzieciństwa Gabi ( Vanessa Aleksander ) i zyskać szacunek jej podstępnej rodziny. Tomek aby zaimponować Gabi podejmuje pracę w znanej, ale niemoralnej agencji PR. Wkrótce przekonuje się, że świetnie sobie radzi w brudnych grach politycznych, które prowadzi w mediach społecznościowych. Jego działania mają jednak swoją cenę. Im bardziej Tomek wciąga się w tą grę, tym bardziej jego człowieczeństwo zanika i staje się mniej jasne to jak ta gra się skończy.Premiera kinowa odbyła się 6 marca w Polsce. Tydzień później produkcja zniknęła jednak z ekranów z powodu zamknięcia kin. Poza Polską film pojawi się na Netflix w lipcu 2020 roku, natomiast w Polsce będzie dostępny na platformie w rocznicę premiery kinowej, czyli 6 marca 2021 roku.