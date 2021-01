Najlepsze filmy do matury. 15 filmów, które warto obejrzeć

Chociaż z filmów mistrza Wajdy można by ułożyć kilka podobnych rankingów, my ograniczymy się do dwóch pozycji. " Panny z Wilka ", świetna adaptacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza , to jeden z ciekawszych filmów reżysera. Emocjonalna podróż Wiktora Rubena – w tej roli fantastyczny Daniel Olbrychski – który po piętnastu latach nieobecności powraca do swojego majątku, Wilka, i zagląda za podszewkę nostalgii, to wciąż fantastyczna opowieść o gładkich krawędziach wspomnień oraz bolesnej rzeczywistości. A ponieważ film porusza temat pamięci, motyw uniwersalny i nieśmiertelny, nie obejdzie się bez niego żaden test z języka polskiego.