Netflix przedstawia serial anime na bazie gry "Cyberpunk 2077"

O serialu "Cyberpunk: Edgerunners"

Fanów " Cyberpunk 2077 " ucieszy zapewne wiadomość, że growe uniwersum rozrasta się. Już we wrześniu na platformie Netflix zadebiutuje 10-odcinkowy serial anime zatytułowany " Cyberpunk: Edgerunners ". Wczoraj platforma zaprezentowała pierwszy teaser, który możecie obejrzeć poniżej:Ale to nie wszystko. Netflix pochwalił się jeszcze jednym klipem wideoA jak komuś i tego mało, to mamy jeszcze nowy plakat:CD Projekt Red ogłosiło plany serialu anime w styczniu 2020 roku. Za realizację odpowiadało japońskie studio Studio Trigger. Za wygląd postaci odpowiadali cenieni twórcy Yoh Yoshinari i Yuto Kaneko. Panowie współpracowali już ze sobą przy okazji serialu " Little Witch Academia ".W zdemoralizowanym mieście, w którym cybernetyczne modyfikacje organizmu to norma, zdolny chłopak z ulicy chce zostać edgerunnerem, czyli wyjętym spod prawa najemnikiem.