Będzie 2. sezon "Nikt tego nie chce". Ale szykują się zmiany

Miłość wisi w powietrzu. Co wiemy o serialu "Nikt tego nie chce"

Zwiastun serialu "Nikt tego nie chce"

to serial komediowy, który stworzyła Erin Foster . Jego gwiazdami są Kristen Bell Foster pierwotnie miała być nie tylko twórczynią i scenarzystką serialu, ale także jego showrunnerką. Strajk scenarzystów i późniejszy szalony proces produkcyjny sprawił, że przy pierwszym sezonie ostatecznie funkcję tę pełnił Jack Burditt W przypadku drugiego sezonu Netflix na showrunnerów wybrał. Para współpracowała już ze sobą m.in. przy wielkim hicie telewizyjnym " Dziewczyny ". Foster pozostanie związana z projektem jako scenarzystka.Agnostyczna autorka podcastów o seksie i niekonwencjonalny rabin świeżo po rozstaniu spotykają się na imprezie, z której wychodzą już razem. Ta nietypowa para - Joanne i Noah - od razu wie, że między nimi zaiskrzyło. Jednak ze względu na ich bardzo różne style życia na drodze do miłości stają im wszystkie współczesne przeszkody, a także ich - czasem mające dobre intencje, a czasem zapędy do sabotażu - rodziny, w tym jej siostra Morgan i jego brat Sasha.