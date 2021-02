Nie będzie muzycznej powtórki z "TRON 2". Daft Punk rozpadł się

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy wyczekiwali na kontynuację widowiska " TRON: Dziedzictwo ". Obraz, jak wiadomo powstaje. Będzie się jednak różnił muzycznie. A wszystko dlatego, że twórcy muzyki do " TRON: Dziedzictwo " zakończyli wspólną karierę.Tak, zespół Daft Punk rozpadł się. Thomas Bangalter i Guy-Manuel de Homem-Christo ogłosili to w specjalnym, 8-minutowym wideo zatytułowanym "Epilogue". Możecie go obejrzeć poniżej:Dla wielu widzów to właśnie muzyka stworzona przez Daft Punk była najsilniejszym punktem widowiska " TRON: Dziedzictwo ". Jeszcze w ubiegłym roku, kiedy ogłaszano, że kontynuację wyreżyseruje Garth Davis , mówiło się, że zespół przygotuje dla niej muzykę. Teraz jest to niemożliwe.Szczegóły "TRON: Ares" pozostają nieznane. Wiadomo jedynie, że jego gwiazdą ma być Jared Leto