Daft Punk stworzy muzykę dla Daria Argento

W rozmowie z włoską gazetą "La Repubblica" mistrz kina grozy Dario Argento ujawnił, że do jego najnowszego filmu muzykę napisze duet Daft Punk Obraz nosi tytuł, a główną rolę gra w nim córka reżysera, Asia Argento . -- zdradził artysta -Jak doszło do współpracy Argento Daft Punk ? -- relacjonuje reżyser.Przypomnijmy, iż Daft Punk ma na koncie znakomicie przyjęty soundtrack do widowiskaz 2010 roku. Dyskografię francuskiego duetu zamyka płyta "Random Access Memories", która w 2014 roku przyniosła muzykom Grammy za najlepszy album.Zdjęcia domają rozpocząć się we wrześniu.