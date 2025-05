Wiemy, kto uratuje horror w świecie DC. To scenarzysta serialu "Obi-Wan Kenobi"

Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do filmu "Clayface"

Przypomnijmy, że pierwotnie scenarzystą widowiskamiał być. Ponieważ jest jednak zajęty serialem " Carrie ", ostatecznie przygotował jedynie wstępną wersję.Jak informowaliśmy już na stronach Filmwebu, DC Studios zaangażowało innego scenarzystę do przygotowania pełnego tekstu. Wtedy jednak nie wiedzieliśmy, kto otrzymał angaż.Teraz portal The Wrap podał, że jest nim. Ma on na swoim koncie teksty kilku odcinków serialu. W kinie jednak nie pracował już od dłuższego czasu. Ostatnim jego filmem jestReżyseremjest(" Nie mów zła ").W komiksach DC Clayface to przydomek, który nosiło kilka różnych postaci. Pierwszy z nich pojawił się już w 1940 roku. Najważniejszą mocą postaci przedstawianej najczęściej jako amorficzna breja była zmiana kształtu ciała.