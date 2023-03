Horror w uniwersum DC? Twórca "Nocnej mszy" miał na to pomysł

Mike Flanagan i jego pomysł na horror w uniwersum DC

Clayface w serialu "Harley Quinn"



Poprzednie projekty Mike’a Flanagana

Kino grozy w DCEU ? Twórca seriali Mike Flanagan miał swój pomysł na horror w filmowym uniwersum. Reżyser zdradził, że przed laty sam zaprezentował projekt producentom Warner Bros., lecz ci nie byli zainteresowani jego sugestiami.W podcaście Script Apart reżyser przyznał, że bohaterem jego opowieści miałby być przeciwnik Batmana Clayface . Ten przydomek nosiło kilku złoczyńców, którzy od 1940 roku i debiutu oryginalnego antagonisty pojawili się na kartach komiksów. Najważniejszą mocą postaci przedstawianej najczęściej jako amorficzna breja była zmiana kształtu ciała. W serialubohatera zagrał Brian McManamon Clayface pojawiał się także w różnych animacjach - ostatnio głosu użyczył mu Alan Tudyk w serialuJak wspomina Flanagan , spotkanie z producentami Warner Bros. odbyło się po sukcesach jego seriali tworzonych dla serwisu streamingowego Netflix., podsumował reżyser. Mike Flanagan to twórca horrorówczy. Dla Netfliksa zrealizował seriale. Po skasowaniureżyser zdecydował się opuścić platformę i przenieść się do Amazonu, gdzie będzie realizował kolejne projekty. Flanagan będzie kontynuował prace nad adaptacjami prozy Stephena Kinga . Po tytułachma zamiar zekranizować sagę. Seria książek ma powstać w formie liczącego 5 sezonów serialu, a także dwóch pełnometrażowych filmów.