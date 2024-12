To się dzieje! Twórca "Nawiedzonego domu na wzgórzu" robi film dla DC!

Mike Flanagan spełni swoje marzenie. Szykuje film o Clayface

Fanów Flanagana nie zaskoczy fakt, że filmem, do którego przygotuje scenariusz, jestUważany za mistrza współczesnego horroru Mike Flanagan już w 2021 roku na (wtedy jeszcze) Twitterze dzielił się swoimi marzeniami na temat zrobienia filmu o tej mniej znanej postaci. Wtedy widział tę opowieść jako horror tragiczny.W ubiegłym roku w "Script Apart" opowiedział więcej o swoim pomyśle, którym podzielił się z szefami Warner Bros.:Wtedy studio nie było zainteresowane. Najwyraźniej James Gunn Peter Safran mają inne zdanie. Amerykańskie media twierdzą bowiem, że. Wygląda jednak na to, że. Co nie powinno nikogo dziwić. Flanagan ma pełne ręce roboty. Wśród nadchodzących projektów jest m.in., który to film przejął po Davidzie Gordonie Greenie i klapie finansowej " Egzorcysty: Wyznawcy ".W komiksach DC Clayface to przydomek, który nosiło kilka różnych postaci. Pierwszy z nich pojawił się już w 1940 roku. Najważniejszą mocą postaci przedstawianej najczęściej jako amorficzna breja była zmiana kształtu ciała. W serialu " Gotham " bohatera zagrał Brian McManamon Clayface pojawiał się także w różnych animacjach - ostatnio głosu użyczył mu Alan Tudyk w serialu " Harley Quinn ".