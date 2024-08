Nowa komedia grozy? Katya Martín i Catharine Daddario na pokładzie

"Muffled" - co wiemy?

Getty Images © Eric McCandless

Zobaczcie zwiastun "Istot fantastycznych"

Zdjęcia do filmu mają się zacząć z początkiem września w rejonie Nowego Orleanu. Fabuła "Muffled" śledzi losy Nory ( Katya Martín ) i Harper ( Catharine Daddario ), które wracają do rodzinnego miasta, by zbadać zaginięcie ich wspólnego przyjaciela z dzieciństwa. Dosyć szybko domorosłe śledztwo dwóch kobiet przybierze mroczny obrót. "Muffled" zapowiada się więc jak dzieło klimatem przypominające " To Andy'ego Muschiettiego , z obiecywanym komediowym twistem.Za reżyserię "Muffled" odpowiadał będzie debiutujący w tej roli Stephen McNamee. Początkujący twórca będzie też producentem filmu, wraz z żoną Burns McNamee i Adamem Kinyonem.Film będzie jedną z pierwszych poważniejszych okazji wykazania się dla dwóch młodych aktorek. Catharine Daddario , kojarzona z niedawnego występu w " Istotach fantastycznych " i znana z serialu " Obiecana kraina Katya Martín to na razie jedyne dwie aktorki zaangażowane w projekt.