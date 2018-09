OFICJALNIE: Weronika Mars powróci! Znamy fabułę

To już pewne: powstanie kolejny sezonSerwis streamingowy Hulu zamówił 8 godzinnych odcinków, które zostaną pokazane w 2019 roku.Tym razem tytułowa bohaterka ( Kristen Bell ) i jej agencja detektywistyczna spróbują rozwikłać zagadkę serii zabójstw. Ofiarami byli studenci, którzy przyjechali do miasteczka Neptune, aby zabawić się w trakcie wiosennych ferii. Trop wiedzie do miejscowych elit, które pragną pozbyć się z miasta hałaśliwych imprezowiczów nawet za cenę zniszczenia lokalnego biznesu turystycznego.Twórca serialu Rob Thomas napisze scenariusz pilotowego odcinka.Pierwsze trzy sezonypowstały w latach 2004-2007. W 2009 roku premierę miałzrealizowany z pomocą Kickstartera.