Po 11 latach przerwy "Weronika Mars" dostaje nowy sezon

Moda na powrót seriali przerwanych dawno temu trwa w najlepsze. Teraz skorzystają na niej fani kultowej. Jak podaje Deadline, platforma Hulu finalizuje rozmowy w sprawie realizacji czwartego sezonu.debiutowała w 2004 roku i zaczęła się jako historia rezolutnej licealistki mającej zadatki na bycie pierwszorzędnym prywatnym detektywem. Po trzech sezonach stacja CW zdecydowała się na skasowanie serialu. Fani byli zdruzgotani tą decyzją.Ich lojalność i zaangażowanie poznaliśmy kilka lat później, kiedy to na Kickstarterze w ekspresowym tempie zebrali pieniądze na realizację filmowej kontynuacji. Obraz ostatecznie trafił do amerykańskich kin w marcu 2014 roku i zarobił w nich 3,3 mln dolarów.W 2014 roku na platformie CW Seed pojawił się też spin-offzatytułowany. Bohaterem był grany przez Ryana Hansena Dick Casablancas. Projekt składał się z ośmiu odcinków o długości 8-12 minut.Nowy sezonprzygotuje oczywiście twórca serialu Rob Thomas . Tytułową bohaterkę zagra ponownie Kristen Bell . Harmonogram prac ma zostać tak ułożony, by nie kolidował z grą aktorki w serialu. Możemy spodziewać się również powrotu innych osób, choć szczegóły nie są na razie znane.