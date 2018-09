OFICJALNIE: Zdjęcia do "Kosmicznego meczu 2" w przyszłym roku

Getty Images © Jason Miller



To już pewne: w przyszłym roku odbędą się zdjęcia do kontynuacji. Główną rolę zagra, tak jak wcześniej zapowiadano, LeBron James , zaś producentem filmu będzie Ryan Coogler ).Za kamerą stanie Terence Nance ). Zastąpił on na stanowisku reżysera Justina Lina , który wolał nakręcić dziewiątą i dziesiątą częśćOryginalnyz 1996 roku był połączeniem tradycyjnej animacji oraz gry żywych aktorów. Królik Bugs, Struś Pędziwiatr, Diabeł Tasmański i Tweety pod wodzą legendy koszykówki Michaela Jordana mierzyli się z przybyszami z kosmosu pragnącymi podbić ich świat. Film zarobił w kinach 230 milionów dolarów.Twórcy nowej wersji obiecują, że tak jak w pierwszym filmie na ekranie nie zabraknie licznych gwiazd show-biznesu występujących w małych rolach.