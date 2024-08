"World of Wakanda": Marvel szykuje kolejny serial ze świata Czarnej Pantery?

"World of Wakanda": co wiemy o serialu?

Zwiastun filmu "Czarna Pantera"

W przeciwieństwie do zapowiedzianego pod koniec ubiegłego roku animowanego " Eyes of Wakanda " nowy projekt będzie serialem aktorskim. Jego szczegóły trzymane są na razie w tajemnicy. Ritchman spekuluje jednak, że twórcy mogą sięgnąć po pomysły, które pierwotnie miały zostać wykorzystane w skasowanym serialu o generał Okoye - przywódczyni Dora Miljae, gwardii przybocznej króla Wakandy.Nie wiadomo, czy w realizacjębędzie zaangażowany Ryan Coogler - reżyser i współscenarzysta dwóch części " Czarnej Pantery ". Aktualnie filmowiec pracuje nad widowiskiem o wampirach z Michaelem B. Jordanem w roli głównej. W planach ma również m.in. produkcję rebootu " Z archiwum X ". W czerwcu 2022 roku w wywiadzie dla "New York Times" przyznał jednak, że chciałby pozostać w świecie Wakandy tak długo, jak tylko szefostwo Marvela pozwoliłoby mu na to.Pierwsza " Czarna Pantera " okazała się jednym z większych sukcesów w historii studia. Film z 2018 roku zarobił na całym świecie ponad 1,3 mld dolarów, a także zdobył trzy Oscary. Ponadto jako pierwsza i jedyna na razie produkcja ze stajni Marvela otrzymała nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej dla filmu roku. Sequel pt. " Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu " miał premierę w 2022 roku.