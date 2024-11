Obchody 50-lecia filmu "W pustyni i w puszczy" 8 grudnia w kinie Muranów

WFDIF/Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

8 grudnia w kinie Muranów odbędzie się uroczysta Gala wydarzenia. Na wydarzenie, na którym będą obecni aktorzy i żyjący twórcy filmu, złoży się projekcja filmu, debata z udziałem filmoznawców i kulturoznawców, wystawa prezentująca postać i twórczość reżysera oraz wystawa zdjęć i szkiców do filmu. W pustyni i w puszczy " był jednym z ważniejszych filmów polskiej kinematografii. Realizowany w latach 1971-1973 już przed premierą stał się medialnym hitem. Odtwórców głównych ról wybrano spośród blisko 7 tys. kandydatów. Najmłodsza kandydatka do roli Nel miała 5 lat, a najstarsza ok. 30. Zdjęcia odbywały się w Egipcie, Sudanie i Bułgarii – więc jak na ówczesne standardy była to superprodukcja. Film dystrybuowany był w wielu krajach (w tym w USA), we Włoszech natomiast w 1974 roku otrzymał nagrodę Oscar Italy. Władysław Ślesicki pokazał prawdziwą Afrykę i jej realia.Reżyser filmu Władysław Ślesicki nie zawsze wiernie trzymał się powieści Henryka Sienkiewicza , na podstawie której nakręcił swój film fabularny, jego filmowa wersja w pewnym stopniu została uwspółcześniona: bez pochlebstw w stosunku do angielskiej polityki kolonialnej.Podczas obchodów organizatorzy pragną przypomnieć te fakty, podzielić się historiami z planu i produkcyjnymi ciekawostkami, uhonorować żyjących twórców i aktorów. Przypominając o jednym z najchętniej oglądanych polskich filmów, spojrzą na niego w nowym, współczesnym kontekście. Nie uciekną więc od krytycznego podejścia do omawianego obrazu, co powinno wywołać ciekawe pole do dyskusji i rozmów.15.00-16:30 Pokaz filmu "W pustyni i w puszczy" cz. 1.16.40-18.10 Pokaz filmu "W pustyni i w puszczy" cz. 2.18:15-19:15 Dyskusyjny panel po filmie z udziałem zaproszonych gości i filmoznawcy Piotra Pławuszewskego.19:30-20:30 Otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Władysława Ślesickiego.Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego, którą założył i prowadzi Adam Ślesicki, syn zasłużonego dokumentalisty.Założona w 2015 roku Fundacja Filmowa im. Władysława Ślesickiego jest organizatorem programów konsultacyjnych i warsztatów rozwoju projektów filmowych dla reżyserów i producentów na różnych etapach ich kariery. Jej głównym celem jest wsparcie polskiego filmu dokumentalnego produkcja filmów, organizacja warsztatów i pitchingów dla młodych, debiutujących filmowców.Wydarzenie przygotowane we współpracy z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym, przy dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Totalizatora Sportowego.