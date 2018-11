Objazdowe Kino Visa kontynuuje podróż po Polsce

Objazdowe Kino Visa nie zwalnia tempa, cały czas odwiedzamy miejscowości, w których na co dzień nie ma kina. W listopadzie zapraszamy Was na ponad 100 seansów. W naszym repertuarze aż siedem wyjątkowych tytułów, w tym dwa, które publiczność Kina Visa zobaczy w dniu ich ogólnopolskiej premiery. Mowa o kontynuacji kinowego hitu, pozycji obowiązkowej dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera.Nasz filmowy szlak tym razem poprowadzi aż przez dziewięć województw. Do 22 listopada będziemy pokonywać kolejne kilometry, aby móc wspólnie cieszyć się magią kina. Zatrzymamy się m.in. w Pińczowie, Malborku, Mikołajkach, Nowym Tomyślu, Olsztynku i Nidzicy.Objazdowe Kino Visa podróżuje po Polsce z najciekawszymi filmami i oferuje - specjalne promocje. Na wszystkich widzów czeka aż 25% zniżki przy płatności kartą Visa. Oferta obowiązuje przy zakupie biletów do kina i zestawów w barku kinowym.Zimny listopad rozgrzejemy filmami o miłości. W naszym repertuarze znalazły się aż dwie komedie romantyczne -W pierwszym z tytułów w skomplikowane relacje damsko-męskie wprowadzą Was m.in. Roma Gąsiorowska Paweł Domagała . Wybóroznacza z kolei fantastyczny wieczór w towarzystwie m.in. Agnieszki Więdłochy Macieja Stuhra , których publiczność doskonale pamięta jaką filmową parę z pierwszej części tego kinowego hitu. 9 listopada zapraszamy na premierowy pokaz w Jabłonowie Pomorskim.Z kolei 16 listopada publiczność Kina Visa w Nowym Tomyślu razem z widzami na całym świecie zobaczy po raz pierwszy na ekranie filmScenariusz do tej produkcji napisała J.K. Rowling , czyli autorka Harry'ego Pottera. Tej jesieni moc magii będzie razem z nami!Przygotowując ofertę filmową, jak zawsze pamiętamy o najmłodszych. To dla nich przywozimy– przepełnioną muzyką animację, w której zakochany Drakula z paczką swoich przyjaciół rozbawi zarówno dzieci, jak i dorosłych. Film będzie dostępny zarówno w wersji 2D, jak i 3D.W repertuarze także zapierający dech w piersiach. Film inspirowany bestsellerową książką Arkadego Fieldera to opowieść o polskich asach lotnictwa z czasów bitwy o Anglię. Na ekranie m.in.: Piotr Adamczyk Już dziś sprawdź na filmowej mapie Polski, kiedy odwiedzimy Twoją miejscowość! Informacje o bieżącym repertuarze oraz trasę naszych pokazów znajdziesz na stronie www.Kino.Visa.pl Bilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej przedsprzedaży.Aby być na bieżąco, polub facebookowy profil Objazdowego Kina Visa i stań się częścią filmowej przygody!