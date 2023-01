Oferta Playstation Plus na luty nie powala - znamy lineup gier

Chociaż pogoda za oknem płata nam figle, to po dobrej styczniowej ofercie posiadacze Playstation Plus mogą szykować się na lekką odwilż w postaci " OlliOlli World ", " Mafia Definitive Edition ", " Evil Dead " oraz dodatku do " Destiny 2 Beyond Light ". OlliOlli World " to trzecia część cenionej serii " OliiOlli " stworzonej przez nagrodzone statuetką BAFTA studio Roll7. W tej pełnej charakteru platformówce na graczy czekają szalone wyzwania, barwni bohaterowie i pulsujący życiem świat Radlandii, który czeka na wszystkich deskorolkowych śmiałków. Mafia Definitive Edition " to pierwsza część sagi przestępczej " Mafia " – lata 30. ubiegłego wieku, miasto Lost Heaven.W tej grze, odtworzonej od podstaw, pnij się w górę mafijnej hierarchii w erze prohibicji i zorganizowanej przestępczości. Przypadkowo wplątany w sprawy mafijne Tommy Angelo wkracza do świata zorganizowanej przestępczości. Początkowo nie chce mieć nic wspólnego z rodziną Salieri, ale zyski wydają się być zbyt duże, by można je było zignorować.Wciel się w Asha Williamsa lub jego przyjaciół z legendarnej serii Evil Dead i pracuj zespołowo w grze wyładowanej po brzegi akcją dla wielu graczy, w trybach kooperacji i PvP! Dołącz do drużyny czwórki ocalałych, by razem eksplorować, plądrować, radzić sobie ze strachem i odnajdywać przedmioty niezbędne do zamknięcia luki między światami w tej grze inspirowanej wszystkimi trzema oryginalnymi filmami z serii Evil Dead (Martwe zło) oraz stworzonym przez stację STARZ oryginalnym serialem Ash kontra martwe zło.Z pradawnych Piramid unoszących się nad zamarzniętymi obszarami Europy zrodziła się nowa moc, a pod nimi powstało mroczne imperium. Dołącz do innych Strażników w " Destiny 2: Poza Światłem " i za wszelką cenę zniszcz imperium, nawet z pomocą samej Ciemności.Oferta ma być dostępna od 7 lutego aż do 6 marca. Której z tych gier dacie szanse?