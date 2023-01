"DOOM: Eternal" i "OlliOlli World" w styczniowym Humble Choice?

O Humble Bundle

Wygląda na to, że posiadacze komputerów nie będą narzekali na nudę na początku roku. Jeden z użytkowników Twittera, billbil-kun, który ze 100% skutecznością leakuje zestawienia gier do PS Plus, tym razem zdradził nam również, co czeka abonentów usługi Humble Choice. Wygląda na to, że dostaniemy naprawdę solidne tytuły! DOOM: Eternal ", " OlliOlli World " i "Tribes of Midgard" to prawdopodobnie największe produkcje, które znajdą się w styczniowej paczce gier. Sama ich obecność w zupełności uzasadnia zakup tego pakietu, którego cena po przeliczeniu wynosi około 50 zł. Skusicie się na taki pakiet?Humble Bundle to platforma internetowa, która oferuje pakiety gier komputerowych, książek, oprogramowania i innych treści cyfrowych w ramach okresowych sprzedaży zwanych "Humble Bundles". Klienci mogą wybrać własną cenę za pakiet i przekazać część swojej opłaty na rzecz wybranych przez siebie organizacji charytatywnych lub na rzecz funduszu Humble Bundle, który z kolei przekazuje pieniądze na rzecz różnych organizacji charytatywnych. Humble Bundle jest znane z tego, że oferuje dużą ilość treści w bardzo atrakcyjnych cenach, a także z tego, że umożliwia klientom przekazywanie pieniędzy na rzecz organizacji charytatywnych.